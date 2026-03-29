Publicaron las normas para visitar Morrocoy durante Semana Santa, quienes las incumplan serán sancionados

El Ministerio de Turismo (Mintur) publicó las normas para quienes deseen visitar el Parque Nacional Morrocoy durante esta Semana Santa, todo esto con el fin de garantizar la conservación ambiental.

La cartera de Turismo advirtió en su cuenta de Instagram que Morrocoy es un espacio protegido, cuyo resguardo recae en «todos los ciudadanos». En ese contexto, el ente resaltó además que el incumplimiento de las directrices generará sanciones y restricciones de acceso al parque.

Las autoridades prohíben estrictamente arrojar desechos contaminantes como plásticos, químicos o jabones en las aguas del ecosistema. Asimismo, exhortan a los temporadistas a recolectar cualquier residuo que generen y prohíben extraer o dañar la flora y fauna marina.

El reglamento exige un uso consciente y moderado de los equipos de sonido para preservar la tranquilidad del entorno natural. El Mintur además instó a los visitantes a respetar los niveles de volumen permitidos para asegurar el disfrute de todos los presentes.

Las motos de agua tienen prohibido el ingreso a las zonas destinadas exclusivamente al nado y al descanso, según las directrices. En materia de navegación, el texto precisa que toda embarcación debe registrarse en la aplicación «Zarpes-INEA» y contar con sus permisos vigentes.

Los capitanes deben respetar obligatoriamente los canales de navegación, las zonas de fondeo y las áreas de bañistas delimitadas con boyas. Igualmente, el plan de seguridad del ministerio resaltó el cumplimiento riguroso de los límites de velocidad y seguridad acuática.

PROHIBIDO LLEVAR MASCOTAS A MORROCOY

La normativa vigente también señala que los visitantes no deben llevar mascotas al Parque Nacional Morrocoy bajo ninguna circunstancia. Esta medida busca evitar alteraciones en el equilibrio biológico de la zona protegida durante el asueto.

Cabe mencionar que el pasado 18 de febrero, la presidenta encargada Delcy Rodríguez instaló febrero una mesa técnica para proteger Morrocoy. La decisión surgió tras las diversas denuncias de abusos publicadas en redes digitales durante las festividades de Carnaval.

«Se ha dado una importante discusión sobre lo que pasó en el Parque Nacional Morrocoy. Yo reivindico el espíritu de recreación, de diversión, de nuestra cultura, que la vimos estos Carnavales 2026, pero también hay que hacerlo con equilibrio y respeto a la naturaleza, porque hemos visto ciertos abusos», denunció la mandataria.

Finalmente, la funcionaria anunció el 24 de febrero la implementación de una nueva aplicación móvil para organizar las actividades turísticas. Esta herramienta tecnológica servirá para gestionar el flujo de visitantes durante la Semana Santa.