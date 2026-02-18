Ordenan investigar la trifulca que se armó en plena cinta costera de La Guaira durante Carnaval

El Fiscal General, Tarek William Saab, informó que el Ministerio Público iniciará una investigación tras la trifulca que se registró en plena cinta costera de La Guaira durante la celebración de Carnaval.

En este sentido, Saab preció que el órgano de justicia designó a la Fiscalía 1 en materia de Delitos Comunes para investigar y sancionar estos hechos.

A través de un mensaje de su cuenta de Instagram, el fiscal rechazó que estas personas alteren el orden público y generen zozobra en la zona con su comportamiento.

En el video en cuestión se puede ver a un grupo tanto de hombres como de mujeres, peleando en plena cinta costera, por un motivo que se desconoce.

La situación generó preocupación entre las familias que se encontraban disfrutando del Carnaval en la zona y muchos prefirieron retirarse por temor a que la situación se agravara.

“Esta noche no vamo’ a llora’

Hoy mi gente vino a vacila’ na’ ma’

"🚨 Riña nocturna en la Cinta Costera de La Guaira Durante la… pic.twitter.com/HntRVN7KtQ — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) February 16, 2026

En los comentarios de la publicación varias personas celebraron la actuación de los organismos de justicia. «Buenísimo ya basta de este tipo de gente que daña nuestro país», escribió un usuario.

Mientras que otro añadió que las sanciones se deben extender: «Presos todos y los de Morrocoy también».