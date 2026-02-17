Imputaron al asesino de la periodista Kalinina Ortega, aprovechó que era su jardinero para cometer el crimen

El Fiscal General Tarek William Saab informó sobre la imputación por parte del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas del hombre acusado por el asesinato de la periodista Kalinina Ortega en el año 2016.

El acusado responde al nombre de Armando Ricci quien se encuentra privado de libertad y tendrá que rendir cuentas con la justicia por el delito de Homicidio Calificado por Motivo Fútil.

«Dicho delincuente asesino a la periodista Kalinina Ortega en el año 2016, este criminal se aprovechó de la confianza y vulnerabilidad de la víctima ya que realizaba labores de jardinería en su vivienda, arrebatándole la vida y sepultándola en el referido jardín», señaló Saab.

La detención de este hombre de 71 años se dio a conocer el pasado 14 de febrero cuando funcionarios del Cicpc lo capturaron en el estado Bolívar. Los investigadores, señalaron que el hombre asesinó a la periodista luego de una fuerte discusión.

El agresor golpeó a la víctima de 81 años en la cabeza con una botella vacía, provocándole la muerte de forma instantánea. Inmediatamente, envolvió el cadáver en sábanas y lo sepultó en el patio trasero de la propiedad para ocultar el crimen.

Posteriormente, plantó un árbol frutal exactamente sobre la fosa improvisada y realizó una limpieza profunda en la escena para borrar cualquier rastro de sangre que pudiera delatarlo.

Ricci robó diversos objetos de valor de la propiedad y luego huyó. Antes de escapar botó las evidencias restantes en diversos contenedores de basura.

Aunque familiares de Ortega reportaron su desaparición, las autoridades no pudieron encontrarla y Ricci se salió con la suya durante varios años. Sin embargo, en 2021 encontraron los huesos de la periodista en el jardín, por lo que se reabrió el caso.

Desde entonces inició una búsqueda del sospechoso por varios estados del país, ya que se desconocía su paradero. Finalmente, los funcionarios localizaron al homicida escondido en el estado Bolívar, donde procedieron a su aprehensión.