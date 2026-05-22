EN VIDEO: Ordenaron expandir el Parque Nacional Terepaima en Lara tras avistamiento de una osa frontino con sus crías

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció la expansión del Parque Nacional Terepaima en Lara debido a los avistamientos recientes de osos frontinos en la zona.

«Hace semanas recibimos una noticia esperanzadora: el avistamiento de una osa frontino con sus dos crías en el Corredor Biológico entre los parques nacionales Terepaima y Yacambú, en la sierra de Lara y Portuguesa; confirmando que nuestros bosques preservan especies emblemáticas como el oso frontino», comentó Rodríguez.

«A partir de este hallazgo, me complace informar la ampliación del Parque Nacional Terepaima, una decisión que responde al clamor histórico de movimientos ecologistas en resguardo a la biodiversidad de nuestra Madre Tierra», indicó.

El ministro para el Ecosocialismo, Freddy Ñáñez señaló que esta es una decisión que «premia la lucha incansable de los movimientos ecologistas de la región y fortalece la protección de uno de los espacios naturales más importantes del centro-occidente del país».

«Esta ampliación permitirá consolidar un corredor biológico, una conexión vital entre ecosistemas que facilita el desplazamiento de las especies, mantiene el intercambio genético y protege los equilibrios naturales de nuestros bosques», dijo.

LAS HECTÁREAS PROTEGIDAS

Jesús Salas, director del Parque Zoológico y Botánico Bararida, y Liévano León, director de Inparques Lara, señalaron que tras el anuncio de Rodríguez se duplica la superficie protegida del Parque Nacional Terepaima.

En ese sentido, el espacio natural pasó de tener 18.650 hectáreas a un total de 31.290 hectáreas.

Sin embargo, Jesús Salas, sostuvo que esta ampliación del parque tiene un impacto en el abastecimiento de agua en Lara.

«Estamos protegiendo 14.753 hectáreas de bosques nublados, bosques sembradores de agua. Allí están las nacientes del río Turbio, río Bucaral, río Auro y río Amarillo; ríos fundamentales para la hidrografía del estado Lara, para los cultivos agrícolas e inclusive para el mismo consumo humano», señaló Salas.

De acuerdo a las autoridades, esta ampliación no solo asegura el recurso hídrico, sino que blinda el hábitat de diversas especies.

«La joya de la corona lo representó nuestra osa frontina captada en cámaras con sus dos oseznos. Son espacios que tienen las condiciones necesarias para que estas especies se sigan reproduciendo», dijeron.

¿CÓMO OCURRIÓ EL AVISTAMIENTO?

El pasado 23 de marzo equipos de fototrampeo capturaron imágenes de una osa frontino con sus dos crías en el estado Lara. A través de dos videos confirmaron el primer registro visual de este tipo en el área.

El oso frontino, también conocido como oso andino, es la única especie de oso que habita en Venezuela. No obstante, enfrenta un panorama crítico en el país. Su población está en descenso desde 1996 debido a la cacería indiscriminada y la fragmentación de su entorno natural.

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De acuerdo con registros de las autoridades, los pocos ejemplares que quedan se encuentran fragmentados entre ocho estados.

Tras el avistamiento de la osa y sus crías, defensores ambientales solicitaron que se otorgara protección jurídica inmediata al hábitat detectado, medida que finalmente fue aprobada por Delcy Rodríguez.

Esta medida administrativa buscó blindar la zona contra la intervención humana y asegurar un corredor seguro para el desplazamiento de los osos entre las distintas vertientes de la cordillera larense.