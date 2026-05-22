Los dardos de Mary Pili Hernández al Gobierno sobre el simulacro con sobrevuelo de aeronaves tras solicitud de EEUU

La periodista Mary Pili Hernández dio de que hablar por un mensaje que publicó en sus redes sociales sobre el simulacro de evacuación en la Embajada de Estados Unidos en Caracas este sábado, 23 de mayo.

«En décadas de relaciones diplomáticas entre Venezuela y EEUU ningún gobierno tuvo la osadía de autorizar el vuelo de aviones militares sobre nuestro territorio, y menos desde la Cancillería», indicó.

En ese sentido, Hernández se cuestionó: «¿Qué es lo siguiente, autorizar la instalación de una base militar gringa en Venezuela?».

En décadas de relaciones diplomáticas entre Venezuela y USA ningún gobierno tuvo la osadía de autorizar el vuelo de aviones militares sobre nuestro territorio, y menos desde la Cancillería. ¿Qué es lo siguiente, autorizar la instalación de una base militar gringa en Venezuela? https://t.co/kaYtFuqhXp — Mary Pili Hernández (@marypilih) May 22, 2026

EL SIMULACRO

El gobierno nacional informó que se llevará a cabo un simulacro de evacuación en la Embajada de Estados Unidos en Caracas este sábado, 23 de mayo. Dos aeronaves participarán en el operativo.

El Palacio de Miraflores emitió este jueves un comunicado detallando el simulacro, solicitado por la propia Embajada. También precisó que el Ministerio de Relaciones Exteriores ha canalizado las coordinaciones de la operación.

«Las autoridades han autorizado la realización (…) de un simulacro de evacuación ante eventuales situaciones médica o contingencias catastróficas, como parte de los protocolos regulares de seguridad y protección diplomática», indica el texto.

El simulacro contará con los «sobrevuelos controlados sobre la ciudad de Caracas» de dos aeronaves. «Efectuarán operaciones de aterrizaje en las instalaciones de la Embajada de los Estados Unidos», añadió.

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Las autoridades aseguraron que el simulacro en la Embajada se llevará a cabo con la «coordinación y participación» de la Cruz Roja, que se encargará del «ejercicio de evacuación y atención de emergencias».

«La actividad se desarrollará en coordinación con las autoridades aeronáuticas venezolanas correspondientes, responsables de autorizar y supervisar los sobrevuelos requeridos para dicho ejercicio», apunta el comunicado.