OPSU abrió proceso de registro digital para bachilleres, estos son los requisitos

La Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) abrió este lunes el proceso de registro digital para los bachilleres y estudiantes del último año de educación secundaria, a la vez que precisó los requisitos.

La vicepresidencia Sectorial del Socialismo Social y Territorial informó del comienzo del registro nacional. Cabe recordar que se trata de un proceso que deben seguir quienes deseen ingresar a las universidades públicas.

Los aspirantes tendrán que registrarse en la página web de la OPSU (http://sni.opsu.gob.ve) y cumplir una serie de pasos. A continuación los detalles de cada uno de ellos:

Gestión de contraseña : una vez estés en el sitio de la OPSU, tendrás que seleccionar ‘Perfil aspirante’ y escribir el usuario correspondientes.

: una vez estés en el sitio de la OPSU, tendrás que seleccionar ‘Perfil aspirante’ y escribir el usuario correspondientes. Elegir método de verificación : los usuarios podrán verificar los datos y tanto por un correo o preguntas

: los usuarios podrán verificar los datos y tanto por un correo o preguntas Clave: finalmente, los aspirantes tendrán que generar una nueva contraseña. Una vez que ingreses nuevamente al usuario, el proceso habrá concluido.

OPSU AUTOMATIZADO

El proceso automatizado de OPSU busca agilizar la admisión en las universidades públicas nacionales. En tal sentido, facilitar el acceso a la información necesaria y los estudiantes podrán hacer los trámites digitalmente.

La OPSU exhortó a los aspirantes a seguir las instrucciones publicadas en sus redes sociales. Se presume que en los próximos días el organismo aclarará las fechas límites y el cronograma de asignación de cupos.

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El organismo ofreció en sus redes sociales los canales de atención al usuario, en donde podrán recibir asistencia en caso de algún inconveniente. Se trata de los números 0800-677-87-67 y 0212-0331, además del correo [email protected].