Oposición y sindicatos protestaron este 28Jul a dos años de las elecciones presidenciales

Un grupo de opositores salieron a protestar este 28 de julio a las calles de Caracas para atender la convocatoria realizada por la líder de la oposición María Corina Machado tras cumplirse dos años de las elecciones presidenciales en las que Edmundo González se enfrentó a Nicolás Maduro.

Jóvenes del partido Vente Venezuela se movilizan en la avenida Francisco de Miranda, Caracas, bajo la consigna «Venezuela la levantamos con nuestras propias manos».

#28jul | A propósito de cumplirse dos años de las elecciones del 28 de julio de 2024, los venezolanos atendieron el llamado de la líder opositora María Corina Machado, de movilizarse en Caracas y otros estados del país. Video: @fertineo pic.twitter.com/eTgn3Y0Ln7 — Caraota Digital (@CaraotaDigital) July 28, 2026

Además, la protesta se extendió hasta otros estados. En Monagas, Falcón y Lara también atendieron el llamado de María Corina Machado. Entre sus exigencias estaban que se organizaran nuevas elecciones presidenciales y que se muestren las actas del 28 de julio de 2024.

Por otra parte, en Plaza Venezuela, la Coalición Sindical Nacional de Trabajadores, protestó para exigir, entre otras cosas, la libertad de los presos políticos y un cronograma electoral.

🇻🇪Vamos todos a Plaza Venezuela a exigir :

✅️Libertad para todos los presos políticos

✅️Cronograma electoral Ya

✅️Participación en la Junta de Transición

✅️ El regreso de nuestro Presidente electo y nuestros líderes @Bitacora58news @EnlerGarciaTV @MelanioBar… pic.twitter.com/RKiqSfftVH — coalicionsindicatos (@coalicionsind) July 28, 2026

Como señal de protesta los trabajadores desplegaron una gigantesca bandera para que las personas pudieran firmarla.

«Los derechos se reclaman en la calle. Vente a defender tu derecho, vente a defender la libertad y la democracia que todo el mundo está buscando en Venezuela. La justicia llegará pronto, el resto lo hacemos en la calle», dijeron.