Venezuela

Oposición y oficialismo marcharán este 22-Oct, estas son las rutas que debes evitar

Angel David Quintero
Angel David Quintero
2 Min de Lectura
oposición

Este jueves, 22 de octubre, la oposición y el oficialismo volverán a tomar las calles de Caracas en una nueva jornada en la que se esperan grandes congestiones viales debido a las calles cerradas desde tempranas horas de la mañana.

En el caso del oficialismo, tiene previsto iniciar su movilización a las 2 de la tarde. La marcha partirá desde el Paseo Colón en Plaza Venezuela y llegará hasta la Esquina Santa Capilla en la Avenida Urdaneta.

- Publicidad -

Por su parte, la oposición llevará a cabo una concentración a partir de las 4 de la tarde. La cita será frente a la Torre Polar en Plaza Venezuela.

LEA TAMBIÉN: DELCY RODRÍGUEZ ANUNCIA FIN DE LAS MÁQUINAS FISCALES Y MODIFICACIÓN DE LA LISTA DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

Ante este escenario se espera que haya restricción vehicular en el Paseo Colón o de La Resistencia Indígena; alrededores de la Fuente de Plaza Venezuela; avenida México; Av. Universidad; Av. Urdaneta y Av. Libertador a la altura de CANTV.

Por lo cual se recomienda a las personas usar vías alternas como la Cota Mil, Autopista Autopista Gran Cacique Guaicaipuro o si vienes del oeste los Túneles de La Planicie por la Autopista Norte-Sur y posteriormente la autopista.

De igual forma, está previsto que el servicio de Metro de Caracas opere con normalidad.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

📲 Sigue nuestras noticias en tiempo real uniéndote a las comunidades de Caraota Digital dando click: WhatsApp + Telegram. También tenemos app, descárgala: iOS  y Android 🌱

TASA BCV Jue 22/10
$ USD: 884,74 Bs
EUR: 993,21 Bs