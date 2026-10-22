Oposición y oficialismo marcharán este 22-Oct, estas son las rutas que debes evitar

Este jueves, 22 de octubre, la oposición y el oficialismo volverán a tomar las calles de Caracas en una nueva jornada en la que se esperan grandes congestiones viales debido a las calles cerradas desde tempranas horas de la mañana.

En el caso del oficialismo, tiene previsto iniciar su movilización a las 2 de la tarde. La marcha partirá desde el Paseo Colón en Plaza Venezuela y llegará hasta la Esquina Santa Capilla en la Avenida Urdaneta.

Por su parte, la oposición llevará a cabo una concentración a partir de las 4 de la tarde. La cita será frente a la Torre Polar en Plaza Venezuela.

Este jueves 22 de octubre Venezuela se moviliza – Por el retorno de @MariaCorinaYA

– Por una fecha y cronograma electoral claros

– Por la libertad plena de todos los presos políticos Salimos a la calle con determinación y organización. 📍 En Caracas, el punto de concentración será en:

Plaza Venezuela, frente a la Torre Polar. #SetTheDate — Comando ConVzla (@ConVzlaComando) October 19, 2026

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Ante este escenario se espera que haya restricción vehicular en el Paseo Colón o de La Resistencia Indígena; alrededores de la Fuente de Plaza Venezuela; avenida México; Av. Universidad; Av. Urdaneta y Av. Libertador a la altura de CANTV.

Por lo cual se recomienda a las personas usar vías alternas como la Cota Mil, Autopista Autopista Gran Cacique Guaicaipuro o si vienes del oeste los Túneles de La Planicie por la Autopista Norte-Sur y posteriormente la autopista.

De igual forma, está previsto que el servicio de Metro de Caracas opere con normalidad.