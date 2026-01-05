Oposición informa que cuenta de X de Edmundo González fue hackeada

(EFE) .- La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la mayor coalición opositora de Venezuela, informó este domingo que la cuenta de la red social X del líder Edmundo González Urrutia fue hackeada, horas después de haber publicado un video en el que pide la liberación de los presos políticos para la normalización del país.

«Informamos que la cuenta de X del presidente Edmundo González Urrutia luego de la publicación de un video el día de hoy a las 5 pm (21:00 GMT) fue hackeada», señaló la coalición en un breve mensaje publicado en esa red social.

Además, dijo que «oportunamente» se anunciará la recuperación de su cuenta.

En la cuenta de X de González Urrutia fue publicado un mensaje que posteriormente fue borrado.

En la publicación eliminada se hablaba de la libertad de los venezolanos y la soberanía, tras el ataque militar de Estados Unidos a Caracas y otras zonas de Venezuela que terminó con la captura del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Al final del mensaje se le hacía promoción a $LIBRA, un token de criptomonedas que funcionan con blockchain, que fue promocionada el año pasado por el mandatario argentino, Javier Milei, y de la que posteriormente se desligó luego de informarse sobre un posible vínculo de este token con estafas virtuales.

VIDEO DE GONZÁLEZ

Más temprano, el excandidato presidencial afirmó en un video compartido en X que lo sucedido en Venezuela tras la captura de Maduro por parte de Estados Unidos «constituye un paso importante pero no suficiente» y que la «normalización real del país solo será posible cuando se libere a todos los venezolanos privados de libertad por razones políticas».

González Urrutia recordó que los presos políticos son «verdaderos rehenes de un sistema de persecución» y pidió que «se respete sin ambigüedades la voluntad mayoritaria expresada por el pueblo venezolano» en los comicios presidenciales de julio de 2024 que insiste ganó, pese a que el ente electoral proclamó la victoria de Maduro.