Oposición presentará ley de amnistía ante la AN, revela UNT

El diputado Luis Emilio Rondón, del partido Un Nuevo Tiempo, anunció este miércoles que la facción opositora parlamentaria presentará ante la Asamblea Nacional una ley de amnistía para conseguir la liberación de presos políticos.

Rondón, acompañado de otros parlamentarios, brindó una rueda de prensa. El diputado informó de la preparación de una ley que brindaría la libertad a los cientos de presos políticos encarcelados en el país.

María Corina llamó a defender testigo que quieren detener en la Candelaria: "Les pido que lo protejan"
María Corina llamó a defender testigo que quieren detener en la Candelaria: «Les pido que lo protejan»
Falleció exalcalde chavista de Tinaquillo, sufrió un ataque cardíaco en el baño de su casa
Este es el plan de Maduro tras suspensión de sanciones: volver «con fuerza» al mercado petrolero

«Nosotros vamos a impulsar desde la Asamblea Nacional, con el grupo de organizaciones políticas que nos acompañan en la fracción parlamentaria, un proyecto de ley de amnistía», dijo Rondón desde la sede de UNT, de acuerdo a la agencia EFE.

El parlamentario sostuvo que esta ley será positiva para el país. Según Rondón, «significa llevarle tranquilidad, sosiego a la familia de las personas que están injustamente detenidas, incluyendo menores de edad».

Igualmente, Rondón reconoció que para sacar adelante esta ley tendrán entablar un diálogo con la bancada oficialista. Así pues, propuso buscar puntos comunes que puedan llevar a la aprobación de la ley de amnistía.

Rondón sostuvo que el país requiere de «reconciliación política» luego de lo que llamó una «circunstancia sobrevenida» tras el bombardeo de Estados Unidos a la ciudad capital y la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

«Es fundamental establecer una emergencia económica que atienda la difícil coyuntura que atraviesa el pueblo venezolano por la degradación progresiva del signo monetario y ante la eventual repetición de un esquema de hiperinflación en Venezuela», acotó.

Aunque Rondón no brindó las cifras que manejan desde UNT, la ONG Foro Penal afirmó que, para el 5 de enero, Venezuela cuenta con 806 presos políticos, incluyendo un adolescente, 105 mujeres y 86 extranjeros.

