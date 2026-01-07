Venezuela

Foro Penal verificó la detención de dos ciudadanos estadounidenses en el país

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
Foro Penal

El director de la ONG, Foro Penal, Alfredo Romero, verificó la detención de dos ciudadanos estadounidenses por parte de organismos de seguridad en Venezuela.

«En cuanto a ciudadanos americanos detenidos recientemente, sólo hemos verificado 2, situaciones que estamos analizando para determinar el carácter de la detención», dijo Romero en un mensaje divulgado en sus redes sociales.

«Hay un ciudadano cubano con residencia americana que se mantiene detenido en Rodeo 1 desde hace varios meses», precisó.

No obstante, no dio mayores detalles sobre la identidad de los extranjeros detenidos, o mayor información sobre los respectivos casos.

Asimismo, se refirió a los periodistas detenidos durante la instalación de la Asamblea Nacional. «En relación con 14 periodistas retenidos el 5 de enero, tal como lo confirmó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y Foro Penal ya lo ha verificado, todos fueron liberados el mismo día».

Además, aseguró que los organismos de seguridad deportaron a uno de los periodistas liberados.

En el más reciente informe de la ONG Foro Penal, publicado el pasado 29 de diciembre, en Venezuela hay 863 presos políticos, incluido un menor de edad. El organismo precisó que entre los privados de libertad hay 176 militares.

