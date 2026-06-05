Oportunidad histórica: Laguna de Unare en Anzoátegui está nominada a los World Travel Awards, así puedes votar

La Laguna de Unare, un humedal costero ubicado en el estado Anzoátegui, fue nominada como Destino Verde Líder de Sudamérica (South America’s Leading Green Destination) en los World Travel Awards 2026, un reconocimiento internacional que destaca sitios con mayor valor ecológico y potencial turístico sostenible de la región.

Lo que se precisó, es que el proceso de votación se encuentra disponible en la página web oficial del evento.

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Para participar, los usuarios deben registrarse con su nombre y un correo electrónico, ubicar la categoría correspondiente al 2026 y seleccionar la opción de la Laguna de Unare.

Este ecosistema venezolano se ha consolidado como un refugio natural de alta importancia ambiental, gracias a sus extensos manglares y su biodiversidad.

En sus aguas y zonas adyacentes habitan más de 200 especies endémicas y migratorias, entre ellas flamencos, corocoras coloradas, cotúas, garzas reales y el águila pescadora del norte, lo que lo convierte en un punto clave para la observación de aves.

La laguna cuenta además con aproximadamente 170 hectáreas de manglares, que cumplen funciones esenciales para la conservación del equilibrio ecológico.

Estas áreas sirven como zona de cría, refugio y protección para diversas especies de fauna local, contribuyendo a la estabilidad del ecosistema costero.

Es por ello, que la nominación en los World Travel Awards 2026 abre la posibilidad de que la Laguna de Unare obtenga mayor visibilidad como destino de turismo ecológico.

El reconocimiento también impulsa el interés por la conservación de sus recursos naturales y el desarrollo sostenible de la zona.