Cámara de Turismo y gobierno gestionan regreso de cruceros a Margarita para esta fecha

El presidente de la Cámara de Turismo de Nueva Esparta, Antonio De Abreu, afirmó este miércoles que el gremio gestiona con el gobierno nacional el regreso de los cruceros a la isla Margarita.

De Abreu concedió una entrevista a Fedecámaras Radio y habló sobre los planes para Margarita. En tal sentido, confirmó que la Cámara mantiene contacto con el Ministerio de Turismo para concretar el regreso de los cruceros para finales de este año.

El gremialista precisó que el pasado 13 de mayo tuvieron una reunión con la ministra de Turismo, Daniella Cabello. Uno de los aspectos clave fue tomar acciones para recortar el tiempo necesario para el retorno de las compañías navieras al país.

«Las líneas de cruceros son empresas muy organizadas. Normalmente, ellos publican sus cronogramas con hasta dos años de antelación. Pero la ministra está insistiendo en que se acorte ese tiempo», expuso.

De Abreu dejó claro cuál es el objetivo de la Cámara de Turismo de Nueva Esparta en estas reuniones: «Queremos que alguna de las empresas de cruceros comience a hacer escala en Margarita para finales de año», señaló.

INVERSIÓN EN MARGARITA

El dirigente gremialista señaló que, además de reunirse con Cabello, también habló con representantes de asociaciones y empresarios de Nueva Esparta. En tal sentido, se abordó el lanzamiento del plan «Venezuela hub» para promover el turismo en el país.

Mientras tanto, el secreto privado de Nueva Esparta pretende invertir en la entidad para diversificar la oferta turística y recreacional. «En general, todos estamos aportando en nuestros nichos una parte especial para que el turista tenga una razón adicional para venir a Margarita», señaló De Abreu.

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Cabello adelantó la semana pasada que los cruceros podrían regresar a Margarita en 2027. Sin embargo, la Cámara de Turismo buscar adelantar el retorno para este mismo año.