La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) avanza con el «Operativo Navidades Felices», con el que te pretende inspeccionar comercios de cara a las celebraciones decembrinas.

El Ministerio de Industrias y Comercio Nacional informó en su cuenta de Instagram sobre el operativo. Todo el procedimiento será ejecutado por la Sundde y se llevará a cabo con lo estipulado en la Ley Orgánica de Precios Justos (LOPJ).

En primera instancia, la Sundde hará un «monitoreo» de precios de los rubros del «plato navideño y productos de la temporada». De igual forma, hará una inspección de los locales para «asegurar la transparencia comercial».

El Sundde explicó que uno de los principales objetivos es verificar que los comercios usen la tasa oficial cambiaria fijada por el Banco Central de Venezuela (BCV), en lugar de tipos de cambio del mercado paralelo.

OBJETIVOS DEL SUNDDE

El organismo explicó que el objetivo era verificar el cumplimiento de ley a unos pocos días del inicio de diciembre. «La Sundde en alianza con el pueblo ratifica su compromiso con la defensa de los derechos socioeconómicos», indicó.

«Con el objetivo de garantizar el equilibrio en las transacciones comerciales durante la temporada navideña, el Ministerio, a través de su ente adscrito Sundde ejecuta el Operativo Navidades Felices 2026 en todo el territorio nacional», añadió.

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A mediados de noviembre, la Sundde realizó «charlas informativas» en mercados municipales y terminales terrestres. El despliegue se realizó en varios estados para «orientar a los comerciales» sobre la LOPJ y las «buenas prácticas comerciales».