ONG calculó la inflación interanual en 738,79% hasta julio de 2026

El Observatorio de Gasto Público (OGP) de Cedice Libertad publicó sus cálculos de la inflación para el mes de julio. A ONG registró una variación de precios en 13,50% en bolívares. Mientras que, en dólares, registró una baja de -3,91%.

Por otro lado, la variación interanual del indicador, al 30 de julio de 2026, se ubicó en 738,79% en moneda nacional. Y el mismo índice interanual en dólares es de 35,17%.

Cabe destacar que la inflación de julio calculada por Cedice Libertad es 6,4 puntos porcentuales por debajo del 19,9% que reportó el Banco Central de Venezuela (BCV), la semana pasada.

La organización informó que incorporó para sus cálculos un procedimiento estandarizado, cuya recolección de precios fue suspendida debido a la contingencia del 24 de junio.

“En consecuencia, las cifras de junio y julio revisten un carácter formal de estimación (E) basadas en mejores prácticas internacionales de agencias estadísticas”, explica el informe.

DETALLES

En julio, el consumo promedio de 61 bienes y servicios para una familia de tres personas en Caracas, Valencia y Maracaibo alcanzó 656.239,61 bolívares mensuales (estimados). Esto equivale a 885,49 dólares (estimados).

Para adquirir esta canasta se requieren 6,7 salarios integrales de Bs. 97.063,2. Es decir, poco más de salario integral y medio por semana solo para cubrir necesidades fundamentales.

En el análisis territorial se muestra que Caracas encabezó la inflación mensual en moneda nacional durante julio. En la capital el incremento es de 15,32%, seguida por Valencia, con 13,42%. Le sigue Maracaibo, donde estimaron el indicador en 11,99%.

En términos absolutos, Valencia registró la cesta más cara tanto en bolívares, estimada en Bs.684.140,54 y 917,59 dólares. Le siguieron Maracaibo con 669.385,22 bolívares, equivalentes a 897,70 dólares y Caracas con 615.193,05 bolívares u 825,09 dólares.

EN DÓLARES

En dólares estadounidenses, la cesta Cedice registró un ajuste mensual de -3,91% en julio.

La mayoría de los rubros mostraron variaciones negativas en moneda extranjera: transporte (-8,82%), restaurantes (-6,66%), alimentos (-5,00%). Luego destacan perfumería y cuidado personal (-3,38%) y servicios (-1,52%). Mientras que recreación y esparcimiento (+6,64%) el único rubro con variación positiva en divisas.

En este sentido, Óscar Torrealba, coordinador del “Inflaciómetro” de Cedice, explicó que la variación responde al comportamiento del mercado cambiario formal e informal.

“Cuando la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo se reduce, como ha ocurrido recientemente al ubicarse en torno al 15%, disminuye la necesidad del comercio formal de incorporar sobreprecios de compensación en dólares por estar obligados a facturar a la tasa oficial”, indica Torrealba.

“Esto se traduce en un ajuste a la baja puntual en la expresión en divisas de la canasta, sin que ello signifique un abaratamiento estructural del costo de la vida. Este acumula un alza en dólares de 35,17% en los últimos doce meses”, agregó.