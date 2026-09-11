Onda tropical 48 genera fuertes lluvias y descargas eléctricas a su paso por el país

La onda tropical 48 continúa en la noche de este jueves su recorrido sobre el territorio venezolano. Reportes oficiales alertaron de intensas lluvias y descargas eléctricas en varias partes del occidente del país.

#10Sep | Alertan que se registraron fuertes vientos en la ciudad de Maracaibo, en el estado Zulia, con mayor intensidad en el parque Vereda del Lago, donde se produjo un fuerte oleaje. Ante esta situación, los organismos de seguridad, Protección Civil y Bomberos de Maracaibo se… pic.twitter.com/kFUebqwaVC — Caraota Digital (@CaraotaDigital) September 11, 2026



El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) publicó a las 7:10 de la noche el informe de las lluvias. De acuerdo al mapa especializado, la onda tropical se posaba sobre los estados Zulia y Lara.

«Se aprecia desarrollo nuboso acompañado de precipitaciones de intensidad variable y descargas eléctricas en zonas de Apure, Barinas Portuguesa, los Andes, Lara y este del Zulia», explicó el Inameh.

Esta situación no es extraordinaria; la onda tropical 48 ha generado intensas lluvias en varias entidades durante su paso por el territorio nacional. Este mismo jueves, hubo fuertes ráfagas de viento y precipitaciones en el estado Yaracuy.

LLUVIAS ESTE 10SEP

Mientras que la onda tropical 48 continúa su recorrido, el Inameh alertó de lluvias para la noche de este jueves. En tal sentido, informó de la formación de «nubosos asociados a precipitaciones de intensidad variable».

Además de las entidades afectadas por la onda tropical, también se esperan lluvias en Guayana Esequiba, Sucre, Monagas, Bolívar, Amazonas, Miranda, Distrito Capital, La Guaira, Carabobo y Yaracuy, además de parte de los Llanos centrales.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ALCALDE DE CHACAO REVELA CIFRA MILLONARIA QUE SE NECESITA PARA RECUPERAR LAS ESTRUCTURAS AFECTADAS POR LOS TERREMOTOS

La temporada de ondas tropicales en Venezuela se extiende entre el 30 de mayo y el 30 de noviembre. Durante su paso, estos fenómenos han generado lluvias, descargas eléctricas y hasta inundaciones en algunas entidades.