Onda Tropical 45 continúa su paso y genera fuertes lluvias en varios estados

La onda tropical continuó este jueves su paso sobre el territorio nacional, según informes difundidos por las autoridades. Se espera que lluvias de distinta intensidad afecten la mayor parte de las regiones del país.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó en sus redes sociales sobre la llegada de la onda tropical 45. Para las 6 de la tarde de este jueves, el fenómeno estaba sobre el oriente del país.

«Este sistema interactúa con la zona de convergencia intertropical, propiciando desarrollos nubosos asociados a precipitaciones de intensidad variable, en Nororiente, Amazonas, Bolívar, Llanos, Región Central, Andes y Occidente»

Durante su avance por el país se espera que genere actividad eléctrica, nubosidad y lluvias. Cada ciertas horas, el Inameh publica informes de seguimiento de la onda tropical y de sus consecuencias en el territorio nacional.

LLUVIAS ESTE 3SEP

Mientras que la onda tropical 45 se adentra en el país, el Inameh alertó de lluvias para la noche de este jueves. Desde horas de la tarde, se han registrado intensas precipitaciones, descargas eléctricas y ráfagas de viento en Lara, Falcón, Barinas, Trujillo y el norte de Zulia.

En el transcurso de esta noche se esperan lluvias en Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Monagas, Sucre, Anzoátegui, Guárico, Miranda, Carabobo, Yaracuy, Falcón, Lara, Portuguesa, Barinas, Apure, Trujillo, Mérida, Táchira y Zulia.

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El presidente del Inameh, Reidy Zambrano Méndez, detalló que este año se formarán entre 51 y 57 de estos fenómenos. «Estamos estimando que a nuestro país lleguen entre 41 y 46 ondas», explicó hace unas semanas.