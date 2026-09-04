Nuevo sismo sacude el oriente del país, Funvisis reveló detalles

Un sismo sacudió este jueves el oriente del país, mientras permanece la conmoción por el devastador doble terremoto que afectó Venezuela el pasado 24 de junio. El epicentro se ubicó frente a las costas estado Delta Amacuro.

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) publicó en sus redes sociales un breve informe sobre el sismo. Según los primeros reportes, tuvo una intensidad de 4.4 grados en la escala de magnitud de momento (Mw).

De acuerdo a este organismo, el sismo ocurrió a las 7:15 de la noche de este 3 de septiembre. El epicentro se ubicó a 32 kilómetros al sureste de Pedernales, municipio homónimo, y a 46 kilómetros de Güiria, en el estado Sucre.

El sismo ocurrió a una profundidad de 9,3 kilómetros y presentó una magnitud de 4.4. A pesar de la intensidad del temblor, no hay reportes de daños o lesionados en las entidades cercanas.

MÁS DE MIL RÉPLICAS

El sismo ocurrió dos meses después de los terremotos del pasado 24 de junio. Aunque los expertos consideran que lo peor ha pasado, todavía se esperan que haya más réplicas durante los próximos meses.

Funvisis ha registrado más de 1.000 réplicas tras los terremotos. La alta concentración de sismos está en la región centro-norte del país, especialmente en Yaracuy, Carabobo, Aragua, La Guaira y Miranda, aunque se han dado también en el oriente del país, como este jueves.

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De acuerdo al último balance oficial, al menos 6.500 personas murieron en los devastadores terremotos, aunque todavía no hay una cifra oficial de desaparecidos. A esto se suma que más de 11.000 viviendas sufrieron daños clasificados como de «alto riesgo».