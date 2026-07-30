Onda tropical 32 llegará al país en los próximos días con lluvias intensas y descargas eléctricas

La onda tropical 32 se posará sobre el territorio nacional este fin de semana, de acuerdo a las autoridades nacionales. Se espera que podría generar lluvias, nubosidad y descargas eléctricas en distintas partes del país.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó en sus redes sociales sobre el desarrollo de las ondas tropicales activas. El mapa extienden desde Centroamérica hasta las costas del occidente de África.

En el caso de la onda tropical 32, esta se desplaza sobre el océano Atlántico Central tropical a 27 kilómetros por hora (Km/h). «Se estima su llegada entre los días sábado, 1 de agosto, o domingo», precisó el Inameh.

Hasta el momento, no hay un pronóstico meteorológico específico sobre las zonas más afectadas por esta onda tropical. Sin embargo, se espera que genere lluvias y descargas eléctricas, al igual que los demás fenómenos de este tipo.

Posteriormente, se espera la llegada de la onda tropical 33, que acaba de salir de las islas de Cabo Verde, en África. En este caso, se esperan su llegada entre el martes y miércoles de la próxima semana.

LLUVIAS EN EL PAÍS

Por su parte, la onda tropical 31 concluirá en las próximas horas su estancia sobre el territorio nacional. Tras su llegada al país el lunes, generó lluvias, nubosidad y descargas eléctricas en varios estados.

El Inameh informó que para la noche de este miércoles se esperan lluvias de intensidad variable y actividad eléctrica. Las precipitaciones estarán enfocadas en el Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Llanos Occidentales, Región Central y los Andes.

El presidente del Inameh, Reidy Zambrano Méndez, detalló que este 2026 se formarán entre 51 y 57 de estos fenómenos. «Estamos estimando que a nuestro país lleguen entre 41 y 46 ondas para este año», explicó hace unas semanas.