Onda tropical 31 se posa sobre el país, estos serán los estados afectados

La onda tropical 29 se posó este lunes sobre el territorio nacional y generará lluvias y actividad eléctrica en varios estados, mientras permanece la conmoción por el devastador doble terremoto que sacudió el país el pasado 24 de junio.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó en sus redes sociales sobre la llegada de la onda tropical 31. Tras posarse sobre la Guayana Esequiba esta tarde, continuó su desplazamiento hacia el occidente del país.

«La onda tropical avanza sobre el noreste del país», apuntó Inameh a las 3 de la tarde. El fenómeno interactúan «con la zona de convergencia intertropical, que se ve fortalecida por la divergencia de vientos en la altura».

Estas condiciones crearán áreas nubladas con lluvias y chubascos en varias partes del país. En primera instancia, las zonas afectadas serán Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, Anzoátegui, Bolívar, Amazonas y Miranda. Asimismo, podría haber precipitaciones en los Andes.

LLUVIAS ESTE 27JUL

Mientras que continúan el desplazamiento de la onda tropical 31, las autoridades alertaron de lluvias de intensidad variable entre las 6 de la tarde y las 12 de la noche de este lunes. A esto se sumarán «ocasionales descargas eléctricas».

Se esperan lluvias y descargas eléctricas en Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Maturín, Sucre, Anzoátegui, Gran Caracas, Aragua, Carabobo, Andes y Zulia.

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En las últimas 24 horas, el paso de la onda tropical 30 generó estragos en el estado Zulia, en donde hubo reportes de daños en, al menos, cinco municipios y un niño murió. Este fenómeno salió del país este lunes y «fue suprimida al este de Colombia».

El presidente del Inameh, Reidy Zambrano Méndez, detalló que este año se formarán entre 51 y 57 de estos fenómenos. «Estamos estimando que a nuestro país lleguen entre 41 y 46 ondas», explicó hace unas semanas.