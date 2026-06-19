Onda tropical 16 se mantiene en el país y se esperan lluvias intensas con descargas eléctricas, este es el pronóstico del Inameh

La onda tropical continúa sobre el territorio nacional para la noche de este jueves. Las autoridades alertaron que se esperan más lluvias de intensidad variable y descargas eléctricas sobre mayor parte del territorio nacional.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) ha informado en sus redes sociales sobre el desarrollo de la onda tropical. Para las 7:50 de la noche, el fenómeno se posaba sobre la región central del país.

La onda tropical está «interactuando y modulando con la zona de convergencia intertropical». En tal sentido, el Inameh vaticinó que generará «un incremento de la cobertura nubosa y con precipitaciones de intensidad variable».

Aunque las lluvias afectarán la mayor parte del país, serán «más intensas y frecuentes en áreas de Delta Amacuro, Monagas, Sucre, Anzoátegui, Bolívar, Amazonas, Miranda, La Guaira, parte del Distrito Capital, Aragua, Carabobo, Yaracuy, Falcón, Lara, Llanos Centrales/Occidentales, Andes y Zulia».

El Inameh advirtió que la onda tropical 16 presenta «un desplazamiento muy lento de oriente al centro de Venezuela». Esto genera que, a diferencia de otros fenómenos de las últimas semanas, se encuentra más tiempo sobre el país.

LLUVIAS PARA ESTA NOCHE

En medio del paso de la onda tropical, el Inameh publicó el pronóstico meteorológico para esta noche. Al igual que en los días previos, habrá lluvias de intensidad variable y «eventuales» descargas eléctricas.

Las zonas más afectadas por las lluvias en las próximas horas serán «Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Monagas, Sucre, Anzoátegui, Región Central, Llanos Centrales/Occidentales, los Andes y Zulia».

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: METRO DE CARACAS INICIARÁ TRABAJOS EN LA LÍNEA 2, ALGUNAS ESTACIONES ESTARÁN CERRADAS

El Inameh alertó especialmente de la situación en los estados Apure, Barinas, Portuguesa, Cojedes, Lara, Falcón, Zulia, Trujillo, Mérida y Táchira. Se esperan lluvias de «intensidad variable» y «descargas eléctricas».

Lo mismo podría ocurrir en la Región Central, puesto que persisten las zonas nubladas en Miranda, La Guaira, Caracas, Aragua y Carabobo. Como en otras partes del país, se esperan descargas eléctricas y lluvias en las próximas horas.

El presidente del Inameh, Reidy Zambrano Méndez, detalló que este año se formarán entre 51 y 57 de estos fenómenos. «Estamos estimando que a nuestro país lleguen entre 41 y 46 ondas», explicó hace unas semanas.