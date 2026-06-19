Metro de Caracas iniciará trabajos en la Línea 2, algunas estaciones estarán cerradas

El Metro de Caracas iniciará la próxima semana una serie de trabajos de rehabilitación en la Línea 2 del subterráneo. Algunas estaciones del sistema permanecerán cerradas por varias semanas y se activará una ruta de contingencia.

Carlos Silva, presidente del Metro de Caracas, informó este jueves sobre estas obras. El funcionario precisó que se harán «trabajos de estabilización y saneamiento en la vía férrea» en el oeste de la ciudad.

«Estas labores de recuperación integral se ejecutarán en el tramo comprendido desde la interestación Mamera – Caricuao hasta la estación Zoológico, en un tiempo estimado de 7 semanas», explicó el presidente del Metro.

Silva detalló que la Línea 2 cuenta con 40 kilómetros y esta ocasión estarán «interviniendo los siete que están más afectados». «Es un proceso normal en estos sistemas ferroviarios debido al agotamiento de la vida útil de sus componentes y a la exposición ambiental», dijo.

METRO ACTIVA LÍNEA DE CONTINGENCIA

Las obras en el Metro de Caracas generarán la suspensión temporal del servicio comercial en las estaciones de Caricuao y Zoológico. En tal sentido, las autoridades activaron una línea de contingencia para transportar a los usuarios.

«El paso de trenes estará suspendido en este tramo, por lo que se activará una Ruta de Contingencia MetroBús que cumplirá un circuito entre las estaciones Antímano, Caricuao y Zoológico en el horario habitual del subterráneo», detalló el Metro de Caracas en X.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿CUÁNTO NECESITA UNA FAMILIA PARA GASTOS BÁSICOS DE ALIMENTACIÓN? LA IMPACTANTE CIFRA QUE REVELÓ EL CENDAS

Este jueves el presidente del Metro de Caracas, Carlos Silva Amarista, anunció el inicio de los trabajos de estabilización y saneamiento en la vía férrea, Línea 2 del Metro de Caracas. «Estas labores de recuperación integral se ejecutarán en el tramo comprendido desde la… pic.twitter.com/7MbukgKQbv — Compañía Anónima Metro de Caracas (@metro_caracas) June 18, 2026



La ruta de contingencia contará con unidades del Metrobús, las cuales partirán desde las estaciones Zoológico y Caricuao. Estos autobuses llegarán a Antímano, en donde los usuarios podrán abordar los vagones del Metro.