Onda tropical 15 se adentra en el país y causará lluvias, estos serán los estados afectados

La onda tropical 15 se comenzó a adentrar en el territorio nacional en la tarde de este lunes, según las autoridades. Se espera que el fenómeno genere lluvias de intensidad variable en distintas partes del país.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó en sus redes sociales sobre la llegada de la onda tropical. Para las 6 de la tarde, el fenómeno se encontraba sobre el oriente del país.

La onda tropical 14 está saliendo del territorio nacional, mientras que la 15 ingresó a la región orienta. Al interactuar con la zona de convergencia intertropical, provocará lluvias y zonas nubladas.

Los estados más afectados serían los estados Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Guayana Esequiba y Zulia. También habría lluvias en las regiones de nororiente, llanos occidentales y en los Andes.

LLUVIAS PARA ESTE 15JUN

Por otra parte, el Inameh presentó el pronóstico meteorológico para la noche de este lunes y la madrugada del martes. «Tenemos nubosidad con lluvias o chubascos y eventuales descargas eléctricas», detalló el organismo.

Las lluvias se enfocarán en los estados «Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Bolívar, Amazonas, Monagas, Sucre, Anzoátegui, Guárico, Apure, Barinas, Portuguesa, Lara, Trujillo, Mérida, Táchira y Zulia». También puede haber lloviznas dispersas en la Gran Caracas, Aragua, Carabobo y Yaracuy.

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El paso de la onda tropical 14 generó lluvias en varias partes del país. En la madrugada de este lunes, se dieron intensas precipitaciones y descargas eléctricas en la Gran Caracas.

El presidente del Inameh, Reidy Zambrano Méndez, detalló que este 2026 se formarán entre 51 y 57 de estos fenómenos. «Estamos estimando que a nuestro país lleguen entre 41 y 46 ondas para este año», explicó hace unas semanas.