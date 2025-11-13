Omario Castellanos, el estudiante que «presentaría complicaciones graves» al ser trasladado a Yare III

Omario Castellanos, un reportero y estudiante de Comunicación Social recluido en el Centro Penitenciario Yare III, está «riesgo inminente» por sus problemas de salud, alertó el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve).

Castellanos ingresó el miércoles a la cárcel de Yare el miércoles, tras pasar más de un mes detenido con su familia en el estado Lara. El joven sufre de «insuficiencia venosa», una «condición crónica que requiere atención médica continua y que se ha agravado desde su detención».

«La permanencia de Omario en estas condiciones representa un riesgo inminente para su vida y salud, especialmente considerando que no recibe atención médica especializada», dijo Clippve en su cuenta de X (Twitter).

A pesar de las diversas denuncias sobre el estado Castellano, Clippve lamentó que no se le ha garantizado un tratamiento o evaluación médica. Por tanto, exigió respuestas del Ministerio para el Servicio Penitenciario, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo.

ESTADO DE CASTELLANOS

El Clippve alertó que Castellanos «podría presentar complicaciones graves asociadas a su condición venosa». Entre ellas destacan trombosis venosa profunda, úlceras o infecciones en las extremidades inferiores, insuficiencia circulatoria aguda y riesgo de sepsis o embolias «potencialmente mortales».

«Exigimos que el Estado venezolano garantice de inmediato la integridad física y psicológica de Omario Daniel Castellanos. En este sentido, exigimos que sea liberado inmediatamente para recuperar su salud», dijo Clippve.

🚨ALERTA URGENTE | Riesgo para la vida e integridad de Omario Daniel Castellanos Alertamos sobre el grave riesgo que enfrenta Omario Daniel Castellanos, estudiante de Comunicación Social y reportero de @SoyLarenseCom, quien fue trasladado este miércoles 12 de noviembre al Centro… pic.twitter.com/rMIG2ezb7w — Comité por la Libertad de los Presos Políticos. (@clippve) November 13, 2025



De igual forma, el Comité exigió que Castellanos sea «evaluado y tratado por un equipo médico especializado, con acceso a medicamentos y cuidados». A esto se suma que observadores, abogados y familiares verifiquen las condiciones de la cárcel.

El Clippve concluyó que la «vida e integridad» de Castellanos está en riesgo. «La salud y la vida de Omario no pueden seguir dependiendo del silencio institucional ni del castigo sistemático a la verdad», acotó.

Castellanos era reportero del medio digital Soy Larense y esperaba recibir su título en los próximos meses. Junto a su madre y hermano, es acusado de los delitos de terrorismo, incitación al odio, asociación para delinquir y traición a la patria.