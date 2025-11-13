Venezuela

Omario Castellanos, el estudiante que «presentaría complicaciones graves» al ser trasladado a Yare III

Caraota Digital
Por Caraota Digital
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura

Omario Castellanos, un reportero y estudiante de Comunicación Social recluido en el Centro Penitenciario Yare III, está «riesgo inminente» por sus problemas de salud, alertó el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve).

Contents

Castellanos ingresó el miércoles a la cárcel de Yare el miércoles, tras pasar más de un mes detenido con su familia en el estado Lara. El joven sufre de «insuficiencia venosa», una «condición crónica que requiere atención médica continua y que se ha agravado desde su detención».

Leer Más

Mérida
Las espectaculares imágenes de la nevada este fin de semana en la estación Pico Espejo en Mérida
¿Han sido identificados los deportados a El Salvador? Esto dice Diosdado Cabello
El mensaje de María Corina a Petro: «A Colombia le conviene una transición ordenada»

«La permanencia de Omario en estas condiciones representa un riesgo inminente para su vida y salud, especialmente considerando que no recibe atención médica especializada», dijo Clippve en su cuenta de X (Twitter).

A pesar de las diversas denuncias sobre el estado Castellano, Clippve lamentó que no se le ha garantizado un tratamiento o evaluación médica. Por tanto, exigió respuestas del Ministerio para el Servicio Penitenciario, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo.

ESTADO DE CASTELLANOS

El Clippve alertó que Castellanos «podría presentar complicaciones graves asociadas a su condición venosa». Entre ellas destacan trombosis venosa profunda, úlceras o infecciones en las extremidades inferiores, insuficiencia circulatoria aguda y riesgo de sepsis o embolias «potencialmente mortales».

«Exigimos que el Estado venezolano garantice de inmediato la integridad física y psicológica de Omario Daniel Castellanos. En este sentido, exigimos que sea liberado inmediatamente para recuperar su salud», dijo Clippve.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EN VIDEO: ASÍ DERRIBARON A UNA AERONAVE QUE «INVADIÓ EL ESPACIO AÉREO» EN APURE


De igual forma, el Comité exigió que Castellanos sea «evaluado y tratado por un equipo médico especializado, con acceso a medicamentos y cuidados». A esto se suma que observadores, abogados y familiares verifiquen las condiciones de la cárcel.

El Clippve concluyó que la «vida e integridad» de Castellanos está en riesgo. «La salud y la vida de Omario no pueden seguir dependiendo del silencio institucional ni del castigo sistemático a la verdad», acotó.

Castellanos era reportero del medio digital Soy Larense y esperaba recibir su título en los próximos meses. Junto a su madre y hermano, es acusado de los delitos de terrorismo, incitación al odio, asociación para delinquir y traición a la patria.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Un ginecólogo del Ejército de los Estados Unidos, Blaine McGraw, fue acusado de grabar en secreto a sus pacientes durante consultas médicas en la base militar de Fort Hood, en Texas.  
Escándalo en EEUU: Ginecólogo del Ejército grababa a sus pacientes y así lo descubrieron
EEUU
La familia de Zane Shamblin, un joven de 23 años recién graduado, introdujo una demanda contra OpenAI, tras responsabilizar a la plataforma de la muerte de hijo.  
Familia demanda a OpenAI por la muerte de su hijo: Aseguran que ChatGPT influyó en su trágica decisión
EEUU
La atroz desnutrición de una bebé que fue descuidada intencionalmente por sus padres “mientras descansaban”
EEUU