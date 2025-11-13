Venezuela

EN VIDEO: Así derribaron a una aeronave que «invadió el espacio aéreo» en Apure

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
Organismos de seguridad detectaron y neutralizaron una aeronave que ingresó a territorio venezolano de manera ilegal y que está relacionada con el narcotráfico.

El comandante estratégico operacional de la Fanb, Domingo Hernández Lárez, compartió un video del momento en el que un avión del organismo militar empieza a disparar y derriba a la aeronave en cuestión.

«En el marco de la Operación Independencia 200, en misiones de patrullaje aéreo y reconocimiento de zona y de área, en el municipio San Fernando del estado Apure detectó, interceptó e inutilizó una aeronave monomotor blanca con azul, tipo C-210», informó el uniformado.

La aeronave ingresó al país con el transponder apagado para evitar que la detectaran y sin seguir ningún plan de vuelo autorizado por los organismos pertinentes. Hernández Lárez indicó que los pilotos tampoco respondieron a los intentos de comunicación hechos por los organismos de seguridad.

«La misma fue detectada por los radares del Sistema de Defensa Aeroespacial Integral Venezolano, e interceptada por aeronaves de combate de la Aviación Militar Bolivariana», precisó.

Esta aeronave es la número 24 derribada en el año 2025.

Hasta el momento se desconoce cuántas personas iban a bordo de la aeronave o si alguno logró sobrevivir.

De igual forma, el uniformado no precisó de dónde venía o cuál era su cargamento.

