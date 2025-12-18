Venezuela

Oficinas del Saime se mantendrán cerradas durante estos días de fiestas navideñas

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) informó este jueves cuáles serán los días en que las oficinas del organismo estarán cerradas durante las fiestas navideñas.

Mediante una publicación en su cuenta de Instagram, el Saime detalló que durante las festividades decembrinas operarán con su horario regular. En tal sentido, las oficinas estarán abiertas desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde.

Igualmente, el Saime precisó que no abrirán sus puertas en los principales días de fiestas navideñas. Es decir, las sedes del organismo no estarán abiertas el 24, 25 y 31 de diciembre, al igual que el 1 y 2 de enero.

¿CUÁNDO ABRIRÁ EL SAIME?

De acuerdo a la publicación del Saime, las oficinas estarán operativas con un horario especial el resto de las fechas decembrinas. No será hasta la segunda semana de enero cuando retome las operaciones normales.

«Retomaremos nuestras actividades con total normalidad el lunes 5 de enero de 2026», concluyó el Saime. Sin embargo, el organismo no aclaró cómo deben proceder los ciudadanos con citas para el 2 de enero.

En otra publicación, el Saime afirmó que los ciudadanos podrán seguir presentando sus solicitudes en la página web del organismo. A pesar de los cierres navideños, seguirán ofreciendo citas para cuando normalicen sus actividades.

