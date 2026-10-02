Ofertas engañosas y estafas digitales: La nueva alerta del Cicpc sobre el «secuestro emocional»

Las ofertas engañosas y las estafas digitales son unos de los crímenes que pueden afectar a cualquier sector de la sociedad. Ante estos delitos, desde el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) enviaron una advertencia a los ciudadanos.

El comisario general Lurvin Corredor habló sobre estos delitos en el programa radial En la Red. Desde un principio, apuntó que los crímenes ya no dependen solo de la pólvora, sino que pueden estar detrás de «pantallas deslumbrantes y promociones con precios jamás vistos».

El aumento del comercio electrónico en Venezuela, han incrementado esta clase de delitos en los últimos años. El Cicpc «encendió las alarmas» ante este escenario y advirtió sobre la «anatomía de las ofertas engañosas que circulan en plataformas digitales».

CARACTERÍSTICAS DE LOS DELITOS

El funcionario consideró que las ofertas engañosas son «ataques neuropsicológicos» hacia las víctimas. En ese sentido, sostuvo que «cuando un ciudadano ve un anuncio con un descuento irrisorio por tiempo limitado, experimenta un secuestro emocional».

«El cerebro libera dopamina, un neurotransmisor asociado al placer y la recompensa, lo que nubla la corteza prefrontal, encargada del pensamiento lógico», dijo Corredor.

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En ese sentido, esta clase de delitos se enfocan más en la respuesta mental de la víctima. «El ciberdelincuente no hackea el teléfono; hackea el sistema nervioso jugando con la urgencia y el deseo», acotó el comisario.

Desde el Cicpc también señalaron el «uso indebido de los instrumentos bancarios». En caso de que las cuentas sean cedidas o alquiladas para «recibir fondos de procedencia dudosa a cambio de comisiones», serían procesados como cooperadores.