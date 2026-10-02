ATENCIÓN VIAJEROS: Saime alerta que pasaportes en malas condiciones serán «inadmisibles»

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) advirtió este viernes a la ciudadanía que los pasaportes en malas condiciones serán «inadmisibles», incluso si todavía están en vigencia.

La institución, adscrita al Ministerio de Interior y Justicia, hizo una publicación en Instagram sobre los pasaportes. «Recuerda que mantener tu documento de viaje en buen estado es fundamental», apuntó el Saime.

«Si tu pasaporte presenta las siguientes condiciones, será considerado inadmisible en los puntos de control migratorio y no podrás viajar, incluso si está vigente», indicó en la descripción de la publicación.

El Saime puntualizó que los pasaportes no serán admisibles si están mojados, con manchas, tachados, arrugados o rotos. Lo mismo ocurrirá si hay «deterioro en la portada o en la página de datos biométricos».

SAIME ACLARA QUÉ HACER

En caso de que un pasaporte cumpla con alguna de las características mencionadas previamente, no podrá ser usado para viajar. En tal sentido, el Saime explicó que se tendría que tramitar, una vez más, el documento.

Primeramente, los usuarios tendrán que ingresar a la página web del Saime y anular el documento deteriorado. Una vez este proceso haya concluido, tendrán que tramitar una nueva cita para obtener un nuevo pasaporte.

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Cabe recordar que el pasaporte para adultos tiene un costo de 216 dólares, calculados con la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV). Para niños de 0 a 2 años se tendrá que cancelar 108 dólares, mientras que de 3 a 17 años se eleva hasta los 162.