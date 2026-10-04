El desesperado mensaje que envió la madre de Hugo Marino a la presidenta de la AN 2015, Dinorah Figuera

Usando sus redes sociales, Beatriz Marino, madre del activista Hugo Marino, quien está desaparecido desde hace más de siete años, envió este domingo 4 de octubre a la presidenta de la Asamblea Nacional del 2015, Dinorah Figuera.

En el mensaje, Marino pidió a los integrantes de la mesa de diálogo con el Gobierno, que exijan saber del paradero de su hijo.

“Doctora Dinorah Figuera cuándo será que Ud. y los demás integrantes de la mesa de negociación exigirán saber dónde está Hugo Marino”, publicó en su cuenta de X (Twitter).

También destacó que ya “son 2.723 días de su desaparición forzada. La desaparición Forzada es el delito más cruel que existe por favor no se le olvide”.

TAMBIÉN SE DIRIGIÓ A DIOSDADO CABELLO

En otro post, Beatriz Marino se dirigió a ministro del Interior, Diosdado Cabello y le recordó que él desestimó las denuncias sobre desapariciones forzadas en el país.

“Diosdado Cabello, soy la mamá de Hugo Marino. Tú dices que las desapariciones forzadas en 🇻🇪son mediáticas. Cómo me explicas la desaparición de mi hijo hoy son 2.723 días que el DGCIM lo secuestro. Diosdado ¿fuiste tú Quien dio esa orden? Respóndeme quiero la verdad”, lo emplazó.

El ingeniero Hugo Marino fue detenido el 20 de abril de 2019 por funcionarios de seguridad del Estado. Desde entonces, sus familiares denuncian que no han vuelto a verlo ni han recibido información acerca de lo que ocurrió con él.

La desaparición sucedió en un contexto de persecución y detenciones contra personas vinculadas a la oposición. Su familia sostiene que Marino fue víctima de “una desaparición forzada” y continúa exigiendo información sobre su destino.

@bsmarinos

Dra @Dinorahfiguera cuando será q Ud y los demás integrantes de la mesa de negociación exigirán saber #DondeEstaHugoMarino hoy son 2723 días de su desaparición forzada la Desaparición Forzada es el delito más cruel q existe por favor no se le olvide https://t.co/DWqoJupaq1 — Beatriz (@bsmarinos) October 4, 2026