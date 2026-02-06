Nuevos cambios: Delcy Rodríguez designó al vicepresidente de Comunicación y Cultura, y al director de Maiquetía

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció este viernes que Miguel Pérez Pirela asumirá la Vicepresidencia Sectorial de Comunicación y Cultura.

Vale recordar que hace varios días, Pérez Pirela también fue designado como el Ministerio de Comunicación e Información en sustitución de Freddy Ñáñez.

«Con fuerza renovadora, él está llamado a impulsar nuestra diversidad cultural y fortalecer la identidad nacional en aras del encuentro de los venezolanos. En Venezuela vence la verdad y se afianza la paz», comentó Rodríguez en sus redes.

Anuncio que, además de asumir el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información, el compañero Miguel Pérez Pirela asume la Vicepresidencia Sectorial de Comunicación y Cultura. pic.twitter.com/55uKhOYW93 — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) February 6, 2026

OTROS CAMBIOS QUE HIZO DELCY RODRÍGUEZ

Asimismo, de acuerdo a lo establecido en la Gaceta Oficial N° 43.305, fue designado el ministro de Transporte, Aníbal Eduardo Coronado Millán, como el nuevo presidente de la empresa estatal Metrobús de Venezuela S.A.

Mientras, Rolando José Alcalá Miranda fue nombrado como el nuevo director general del Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía (IAIM), ente adscrito al Ministerio para el Transporte.

Desde que asumió la presidencia encargada, Delcy Rodríguez ha realizado varios cambios en su gabinete ministerial. Entre ellos la nueva ministra de Turismo, el ministro de Comunicación e Información. Así como la ministra de Salud, el como presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP), entre otros.