Venezuela

Nuevo cambio en el gabinete: Delcy Rodríguez nombró a Daniella Cabello como ministra para el Turismo

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
Cabello

La presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció este lunes la designación de Daniella Cabello como nueva ministra para el Turismo.

«Asumirá desde ahora la responsabilidad de impulsar el desarrollo y la promoción del Sistema Turístico Nacional», dijo Rodríguez en un mensaje divulgado a través de sus redes sociales.

Leer Más

EN VIDEO: Activista Lgbtiq+ fue agredido mientras protestaba pacíficamente ante actos "homofóbicos" en reconocido centro comercial
EN VIDEO: Activista Lgbtiq+ fue agredido mientras protestaba pacíficamente ante actos «homofóbicos» en reconocido centro comercial de Caracas
Otto Neustadtl niega vinculación con cuenta de VVperiodistas y pedirá al MP abrir investigación por «difamación»
Denuncian a PNB por agredir a enfermera de un CDI, la apuntó con su arma porque tardó en atenderlo

En esta línea, dirigió una breve despedida a la ministra saliente. «Mi agradecimiento a la compañera Leticia Gómez por su valiosa labor al frente de esta importante cartera», dijo.

«Venezuela, abierta al mundo», concluyó Rodríguez en su anuncio.

LEA TAMBIÉN: EN VIDEO: ASÍ ZARPÓ EL BUQUE CHRYSOPIGI LADY, EL PRIMERO CON CARGAMENTO DE GAS LICUADO

Además de ser hija del ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, la madre de Daniella es Marleny Josefina Contreras de Cabello, quien también estuvo frente a la cartera de Turismo por varios años luego de que Nicolás Maduro la designara el 7 de abril de 2015.

En el caso de la nueva ministra, ella ha incursionado como cantante, locutora, productora de televisión y política.

Desde el 26 de diciembre de 2019 está casada con el cantante Omar Acedo, con quien tuvo un noviazgo de cinco años. Además en febrero de 2022 dio a luz a su hija Danna Isabella Acedo Cabello.

En cuanto a sus últimos cargos, cabe recordar que ante la liquidación del Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) en septiembre de 2024, Nicolás Maduro la puso al frente de la Agencia de Promoción de Exportaciones de Venezuela, una entidad estatal adscrita al Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio Exterior y creada para diversificar la economía promoviendo exportaciones no petroleras, gestionada por el Estado bajo la forma de sociedad anónima.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

«Sí hay vida después del cáncer»: Habló Osmariel Villalobos tras uno de los procesos más desafiantes de su vida
Caraota Show
Candelaria
La devoción por la Virgen de La Candelaria en imágenes: Así la honraron los feligreses en su día
Venezuela
TSJ
«La petición es muy clara y justa»: Decanos universitarios acudieron al TSJ para exigir mejores salarios
Venezuela