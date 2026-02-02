Nuevo cambio en el gabinete: Delcy Rodríguez nombró a Daniella Cabello como ministra para el Turismo

La presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció este lunes la designación de Daniella Cabello como nueva ministra para el Turismo.

«Asumirá desde ahora la responsabilidad de impulsar el desarrollo y la promoción del Sistema Turístico Nacional», dijo Rodríguez en un mensaje divulgado a través de sus redes sociales.

En esta línea, dirigió una breve despedida a la ministra saliente. «Mi agradecimiento a la compañera Leticia Gómez por su valiosa labor al frente de esta importante cartera», dijo.

«Venezuela, abierta al mundo», concluyó Rodríguez en su anuncio.

Además de ser hija del ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, la madre de Daniella es Marleny Josefina Contreras de Cabello, quien también estuvo frente a la cartera de Turismo por varios años luego de que Nicolás Maduro la designara el 7 de abril de 2015.

En el caso de la nueva ministra, ella ha incursionado como cantante, locutora, productora de televisión y política.

Desde el 26 de diciembre de 2019 está casada con el cantante Omar Acedo, con quien tuvo un noviazgo de cinco años. Además en febrero de 2022 dio a luz a su hija Danna Isabella Acedo Cabello.

En cuanto a sus últimos cargos, cabe recordar que ante la liquidación del Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) en septiembre de 2024, Nicolás Maduro la puso al frente de la Agencia de Promoción de Exportaciones de Venezuela, una entidad estatal adscrita al Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio Exterior y creada para diversificar la economía promoviendo exportaciones no petroleras, gestionada por el Estado bajo la forma de sociedad anónima.