EN VIDEO: Así zarpó el buque Chrysopigi Lady, el primero con cargamento de gas licuado

Angel David Quintero
2 Min de Lectura
La presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció este domingo la salida del primer buque con cargamento de gas licuado como parte de los acuerdos comerciales tras la reforma a la ley de hidrocarburos para atraer capitales privados y un alivio parcial de las sanciones estadounidenses sobre el sector petrolero venezolano.

«Orgullosa de compartir este momento: zarpó desde Venezuela el buque Chrysopigi Lady con el primer cargamento de Gas Licuado de Petróleo», dijo Rodríguez a través de sus redes, sin confirmar el destino del navío.

«Junto a la clase trabajadora marcamos este hito histórico al exportar la primera molécula de gas del país; un logro para el bienestar del pueblo», añadió.

El pasado 16 de enero, Rodríguez había informado que Venezuela exportaría por primera vez gas licuado de petróleo, aunque en esa oportunidad tampoco detalló la empresa compradora ni la duración del acuerdo.

VENTA DE PETRÓLEO A VARIOS PAÍSES

Por otra parte, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reveló este fin de semana que la India comprará petróleo venezolano como parte de un esquema para reemplazar importaciones de crudo ruso.

“Ya hemos cerrado ese trato, el concepto del trato”, dijo el mandatario al ser consultado sobre el entendimiento alcanzado. También señaló que ese país asiático adquirirá petróleo venezolano en lugar de crudo iraní.

Incluso, asomó la posibilidad de un acuerdo en el que China pueda empezar a comprar petróleo venezolano. “China es bienvenida y haría un gran negocio con el petróleo”, declaró, sin ofrecer detalles adicionales sobre eventuales volúmenes, plazos o condiciones comerciales.

