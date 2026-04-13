Científicos pidieron a la población venezolana no comer cazón, este sería el motivo

Leonardo Sánchez, director e investigador del Centro para la Investigación de Tiburones en Venezuela, exhortó a la población a detener el consumo de cazón y rayas.

«La mayoría de los tiburones en todo el mundo se encuentran en peligro de extinción. El cazón que consumimos en Venezuela, que es un alimento tradicional, es delicioso, a mí también me gusta comer cazón. No estamos en contra del aprovechamiento de las especies de tiburones y rayas, pero en este momento les pedimos por favor que no consuman cazón y raya porque nuestras poblaciones, no solamente en Venezuela, sino en el mundo, están muy amenazadas», explicó el experto en declaraciones a Unión Radio.

«Necesitamos permitir que esas poblaciones se vuelvan a recuperar. Es muy lógico entender que si en una especie quedan muy poquitos individuos, lo más absurdo que podemos hacer es comernos a sus bebés», señaló.

En este sentido, recordó los aspectos más negativos de comer cazón. «¿Por qué es bebé la carne del cazón? Hay dos razones, primero que los artes de pesca seleccionan principalmente tiburones inmaduros sexualmente. Segundo, la carne de tiburones adultos, de tiburones muy grandes, no es palatable, es mucho más fibrosa y tiene mal sabor, debido a la fisiología de estas especies».

«Además, de que como hemos explicado en otras ocasiones los tiburones adultos no son seguros para el consumo humano porque acumulan grandes cantidades de metales pesados en sus tejidos», señaló.

Por lo cual, reiteró el llamado a los venezolanos. «Simplemente le pedimos a la población venezolana que esperemos hasta que las poblaciones se puedan recuperar. Las tradiciones están muy bien, pero no cuando empiezan a causarle daño a la naturaleza».

«Si los tiburones dejan de existir en esos ecosistemas, esos ecosistemas colapsan. Proteger los tiburones ahora es también proteger un recurso alimentario del futuro», concluyó.