«Nuestra única lealtad es con el trabajador»: Coalición sindical marcó distancia de los partidos políticos

A través de un comunicado, la Coalición Sindical aclaró que la entidad es independiente y sin militancia partidista, sobre la base de que «la autonomía de clase obrera» es «innegociable».

Hizo la aclaratoria en sus redes sociales, donde señala que la explicación surge “en el complejo escenario político venezolano, marcado por la polarización y el exilio de millones de compatriotas”.

“Desde la Coalición Sindical lo decimos con absoluta claridad y sin complejos: somos un movimiento gremial e independiente, no la correa de transmisión ni el apéndice de ningún partido político”, precisó en el escrito.

Igualmente, afirmaron que no aplauden consignas de ningún partido ni se someten a una estrategia de esas agrupaciones. Al contrario, aseguran que su lealtad es con los trabajadores.

“Nuestra misión principal no es aplaudir consignas partidistas ni someternos a la línea estratégica de agrupaciones políticas ni de ningún otro actor político. Nuestra única lealtad es con el trabajador, con el jubilado que agoniza con una pensión miserable de 3 $ al mes, y con las madres y padres de familia que salen a la calle a defender el derecho a un pan digno y a un futuro en libertad”, asevera el comunicado.

Asimismo, destacan que sus alianzas se establecen bajo el principio del respeto mutuo, “donde cada aliado es libre de marcar su propio rumbo. Quien decida tomar un camino distinto, encontrará en nosotros una distancia respetuosa, pero jamás un cheque en blanco ni una subordinación a ciegas”.

PREOCUPACIÓN

Por esta razón, la coalición manifestó su “indignación” porque “desde la comodidad del exilio, operan grupos opacos y supuestas ONG financiadas por agendas oscuras. A estos sectores les beneficia que Venezuela se mantenga en una constante agonía, porque han convertido el dolor de nuestro pueblo en un negocio rentable”.

También denuncian que a estos grupos “les molesta e incomoda nuestra protesta libre porque, al movilizarnos, les tumbamos la narrativa y la estructura de su lucrativo mercado político”.

A los sindicalistas les resulta “despreciable que estos laboratorios envíen a sus voceros a amedrentar, calumniar y atacar a trabajadores, jubilados, pensionados y familias vulnerables que solo exigen un cronograma electoral ya”

“A esos perseguidores de teclado les respondemos con firmeza: la dignidad de la gente de a pie, esa que pone el pecho a diario por la libertad de Venezuela, no se negocia ni se subordina a sus intereses corporativos”.

El comunicado concluye diciendo que no nos van a detener y que seguirán en la calle “tendiendo puentes y tejiendo redes de resistencia real. Ninguna campaña de descrédito pagada va a frenar la fuerza de los verdaderos gremios”.