Lo que propone Consecomercio para generar un «nuevo modelo de desarrollo productivo» e impulsar la economía

El Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio) propuso trabajar en una nueva arquitectura del sistema tributario venezolano, como vía para generar un nuevo modelo de desarrollo productivo el cual promueva el crecimiento de la economía como «fuente de riqueza y bienestar social».

Según una nota de prensa, representantes del gremio asistieron el pasado 21 de julio a una primera reunión de trabajo en la sede del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat). El encuentro, promovido por Fedecámaras, reunió al superintendente del Seniat, Román Maniglia, junto al presidente y la primera vicepresidenta de Fedecámaras, Felipe Capozzolo y Tiziana Polesel.

La mesa de diálogo contó además con la participación del presidente de Consecomercio, José Gregorio Rodríguez, y el presidente de Conindustria, Tito López. También asistieron voceros de la Cámara de Comercio de La Guaira, la Asociación Venezolana de Exportadores (AVEX), Cáritas Venezuela y Fedecámaras Carabobo. Todos los sectores expusieron sus visiones sobre la realidad fiscal actual.

Consecomercio calificó este primer acercamiento como «una jornada productiva y con buenas expectativas», aunque condicionó su éxito a la concreción de hechos confiables. La institución respalda la creación de un modelo fiscal «menos punitivo» que incentive la generación de empleo. Asimismo, la propuesta busca facilitar el tránsito de la economía informal a la formalidad para ampliar la base de contribuyentes.

EL PLANTEAMIENTO DEL GREMIO

El gremio exige estructurar un sistema tributario armonizado en los tres niveles de gobierno: municipal, regional y nacional. Este nuevo esquema debe aplicar criterios homologados que garanticen una recaudación justa, progresiva y menos invasiva. Adicionalmente, el sector privado solicita una plataforma tecnológica transversal que conecte al fisco con organismos como el Saren, Saime e INTT.

Entre sus peticiones concretas, Consecomercio planteó la automatización total de los procesos de recaudación y la extensión del plazo para declarar el IVA de 15 a 30 días. El gremio solicitó reducir las retenciones del Impuesto sobre la Renta del 75 % actual a un rango de entre 50 % y 25 %. La propuesta incluye la eliminación definitiva del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF).

El sector comercial planteó eliminar el uso de documentos físicos mediante un sistema plenamente digitalizado y simplificar los trámites administrativos. Igualmente, exigió definir criterios claros para los regímenes de puerto libre como el de Nueva Esparta. La organización solicitó que el Seniat respete el derecho de propiedad y no restrinja la exportación de bienes de capital bajo Admisiones Temporales.

Finalmente, la dirigencia empresarial insistió en reactivar el financiamiento bancario mediante un desencaje legal progresivo en bolívares. El gremio pidió dirigir estos créditos a las áreas productivas y estratégicas con el menor impacto posible en la inflación.