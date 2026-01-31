Nubosidad y lluvias dispersas, el pronóstico del Inameh para este 31Ene en gran parte del país

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que para este sábado se espera nubosidad fragmentada acompañada de lluvias o lloviznas dispersas en la mayor parte del territorio venezolano.

En su reporte diario, el organismo dijo que para la tarde y la noche habrá un incremento de esta actividad.

«Predominará cielo con nubosidad fragmentada sobre la mayor parte del país; así mismo, se estiman algunas zonas con eventos nubosos, acompañados de lluvias o lloviznas dispersas, especialmente en partes de nuestra Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Sucre, Monagas, Anzoátegui, oeste de La Guaira, norte de Aragua, este de Falcón, Yaracuy, Apure, partes de Barinas, Portuguesa, los Andes, Lago de Maracaibo y norte del Zulia», señaló.

Para horas de la tarde y noche, se espera un incremento de la cobertura nubosa, propiciando «lluvias o chubascos aislados». Dicha situación se presentará en zonas de la Guayana Esequiba, Nororiente, Bolívar, Amazonas, oeste de Apure, Barinas, Portuguesa, los Andes, Lara, Falcón y Zulia.

De igual forma, el Inameh precisó que no se descartan algunas lluvias en Centro Norte Costero.

¿A QUÉ SE DEBE LA POSIBLE PRESENCIA DE LLUVIAS PARA ESTE SÁBADO?

Por otro lado, las autoridades explicaron que las lluvias responden a la «divergencia de viento en la Alta Troposfera».

El Inameh aclaró que esto favorece «el ascenso de aire húmedo en el occidente del país y el aporte de humedad por parte de los vientos alisios sobre la fachada norte-costera y la región oriental».

Tales condiciones, agregó, las refuerzan el calentamiento diurno «y los efectos orográficos».