EN VIDEO: La eufórica reacción de familiares de presos políticos en El Helicoide tras enterarse del anuncio de «amnistía general»

Familiares de presos políticos que estaban a las afueras del El Helicoide estallaron de felicidad la noche del viernes tras escuchar el anuncio de Ley de Amnistía General hecho por Delcy Rodríguez.

Desde las adyacencias de esa cárcel, próxima a ser clausurada, los allegados, con pancarta en mano, estaban a la expectativa. Cuando oyeron el anuncio de la mandataria encargada, empezaron a gritar «Libertad».

Así fue la reacción de familiares que se encontraban en el Helicoide, cuando escucharon que Delcy Rodríguez anunciaba la Ley de Amnistía. pic.twitter.com/EY33Ul3dJo — Gabriela Gonzalez (@GabyGabyGG) January 31, 2026

EL ANUNCIO DE RODRÍGUEZ

El viernes, Rodríguez anunció la «ley de amnistía general», a la vez que pidió a la Asamblea Nacional poner en marcha los preparativos para la aplicación de esta legislación.

Rodríguez visitó el 30 de enero el Palacio de Justicia para el año nuevo judicial de 2026. Frente a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y otros altos funcionarios, la mandataria llamó a la amnistía.

«Anuncio una ley de amnistía general que cubra todo el periodo de violencia política de 1999 al presente. Encargo que esa ley para reencausar la convivencia en Venezuela», dijo Rodríguez, quien afirmó que esta decisión la discutió el alto mando gubernamental.

En ese sentido, Rodríguez llamó a la convivencia y reconciliación entre venezolanos. «Pido a todos que nadie imponga la violencia, la venganza y el odio. Estamos dando una oportunidad para vivir en paz y respeto», agregó la mandataria.

«Encargo a la Comisión para la Revolución Judicial y el Programa para la Convivencia Democrática y la Paz para que en las próximas horas, reunidos de urgencia, presenten esta ley ante la Asamblea Nacional. Y pida la máxima colaboración del cuerpo legislativo», agregó Rodríguez.

Esta medida podría beneficiar a cientos de presos políticos en Venezuela. Rodríguez subrayó que esta ley excluye explícitamente a los condenados por delitos de homicidio, drogas y delitos comunes.