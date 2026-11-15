«Nos vamos a comer las hallacas con nuevos magistrados en el TSJ»: Matheus confirmó renovación del Poder Judicial para diciembre

El integrante de la Asamblea Nacional del 2015 y miembro de la mesa de diálogo, Juan Miguel Matheus se pronunció este domingo en relación con la designación de los miembros del sistema judicial. Aseguró que en diciembre “nos vamos a comer las hallacas con nuevos magistrados en el TSJ”.

En el programa Abriendo Puertas de Venevisión, Matheus destacó la evolución de proceso que comenzó en agosto de este año, a través de la mesa de diálogo. Sin embargo, resaltó que los venezolanos nunca imaginaron, antes del 3 de enero, que “íbamos a comenzar la renovación del sistema de justicia con nuevos magistrados en el TSJ. Parece un sueño, porque el país jurídico cree en el proceso”.

También recordó la cantidad de aspirantes a los distintos cargos para el TSJ y los otros órganos del sistema judicial. “A día de hoy se han postulado 1.350 venezolanos honorables de todos los rincones del país que quieren servir a la República y sobre eso hay que hacer hincapié”.

En cuanto a la garantía de que en este proceso se han a elegir a los mejores, dijo que “la garantía es la Constitución y la voluntad de la ciudadanía de que se cumpla ese texto. Con lo que hemos echado a andar para obtener ese nuevo TSJ y el ánimo que percibo entre quienes se están postulando es algo esperanzador”, afirmó.

LA LEY CONTRA EL ODIO

Matheus también se refirió al proceso de reforma de la Ley contra el Odio y a la polémica entre la propuesta de cambiar unas penas por otras y aquellos que piden que se derogue.

Aclaró que la presidenta de la AN 2015, Dinorah Figuera, ha sido enfática en que esa norma debe derogarse. Pero, en este sentido destacó que el solo hecho de que se esté planteando que la ley debe cambiar es un avance.

Por ello afirmó que “la libertad de expresión es el oxígeno de la democracia. Si no hay libertad de expresión es imposible conformar la opinión pública, movilizar a los ciudadanos para que se expresen a través del voto (…). Por eso la libertad de expresión, la libertad de información está en el corazón de la mesa», señaló.

LA TRANSICIÓN, UN MOMENTO ESTELAR

En relación con el proceso de transición, Matheus dijo que “Venezuela está viviendo, en ese sentido, un momento estelar (…). Hay un proceso de transformación democrática que comenzó que es irreversible”.

“Estamos construyéndolo no como lo soñamos, sino como lo podemos, como lo impone la realidad, pero apuntando siempre a la justicia y a la estabilidad democrática para el futuro del pueblo de Venezuela. No puede haber verdadera democracia sin prosperidad económica y no hay verdadera libertad política si no hay libertad económica», finalizó.

El integrante de la Asamblea Nacional del 2015 y miembro de la mesa de diálogo, Juan Miguel Matheus se pronunció este domingo en relación con la designación de los miembros del sistema judicial. Aseguró que en diciembre “nos vamos a comer las hallacas con nuevos magistrados en el TSJ”.

Abriendo Puertas La transformación del sistema de justicia con nuevos magistrados @JuanMMatheus https://t.co/9GFkGJVXEq — Margarita Oropeza (@moropeza_vv) November 15, 2026

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