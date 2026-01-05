EEUU

¿Venezolanos con TPS pueden solicitar estatus de refugiados? Esto aclaró el Departamento de Seguridad de EEUU

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
venezolanos

El Departamento de Seguridad Nacional de la administración de Donald Trump desmintió que los migrantes venezolanos tengan la posibilidad de convertirse en refugiados en los Estados Unidos.

«Esto no es lo que dijo la secretaria Noem. El presidente Trump está trayendo estabilidad a Venezuela y llevando ante la justicia a un dictador narcoterrorista ilegítimo que robó a su propio pueblo», indicó el organismo a través de sus redes sociales.

Leer Más

riñón
Venezolano pudo donarle el riñón a su hermano y salvó su vida: ¿Será deportado a Venezuela tras la operación exitosa?
Devastador accidente: Mujer murió atropellada por su propio carro frente a la mirada atónita de sus hijos
Cúcuta instalará cámaras con tecnología de reconocimiento facial, el sistema incluirá a venezolanos

«La secretaria Noem puso fin al Estatus de Protección Temporal para más de 500.000 venezolanos y ahora pueden regresar a casa, al país que aman», añadió.

¿QUÉ DIJO LA SECRETARIA DE SEGURIDAD NACIONAL?

La contradicción ocurrió luego de que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó en una entrevista que los beneficiarios del TPS podrían solicitar el estatus de refugiados.

«Los venezolanos beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos tienen la oportunidad de solicitar el estatus de refugiados», comentó.

«Todos los individuos que estaban bajo el TPS tienen la oportunidad de aplicar al estatus de refugiados y se realizará esa evaluación. Pero tenemos que asegurarnos de que nuestros programas en realidad significan algo, y que las leyes se están cumpliendo», indicó al tiempo que aclaró que cada caso se revisaría de manera individual.

No obstante, cabe recordar que tras la eliminación del TPS a finales de 2025 para medio millón de venezolanos, actualmente estos migrantes no tendrían ninguna posibilidad de solicitar este recurso ya que se encuentran en estado de indocumentados en los Estados Unidos.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

La razón por la que Trump no habría apoyado a María Corina para liderar una transición, según The Washington Post
EEUU
EN VIDEO: Delcy Rodríguez fue juramentada por AN como «presidente encargada»
Venezuela
«No voy a aceptar show aquí»: La advertencia de Jorge Rodríguez a la oposición en plena Asamblea Nacional
Venezuela