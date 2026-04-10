Venezuela

«No van a darnos salarios de migajas»: Dirigentes sindicales confirmaron marcha el 16Abr a la Embajada de EEUU

Kharelys Mendez
Por Kharelys Mendez
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura

Carlos Salazar, dirigente sindical, confirmó que seguirán las marchas en el país para exigir salarios dignos.

Contents

En ese sentido, sostuvo que el 16 de abril irán a la Embajada de Estados Unidos en Caracas.

Leer Más

María Corina
María Corina lidera manifestación en Caracas: «Tenemos una estrategia robusta y está funcionando»
Detenidos tres implicados en ataques a comercios en Zulia: Solicitan orden de aprehensión contra el comandante de los bomberos
Los invitó a pescar para asesinarlos brutalmente en 1997: será ejecutado en 2025 por un crimen que estremeció a Florida

«El bufete de Maduro quiere negociar con los americanos 47.000 millones de dólares y 23.000 millones de dólares que no aparecen. Eso es lo que vamos a hablar el 16 de abril en la embajada americana que esa plata es de nosotros, para los salarios, las pensiones, los estudiantes, escuelas, hospitales. Esa plata no es para repartir a abogados ni es de Nicolás Maduro», dijo en una entrevista en Ahora Mismo.

Asimismo, Salazar informó que ya liberaron a las cuatro personas que fueron detenidas durante la marcha de este jueves en Caracas.

«El presidente del sindicato de obreros de la universidad pedagógica fue liberado, pero fue golpeado. Los estudiantes detenidos también fueron liberados. Es decir, liberaron a las cuatro personas que habían detenido», comentó.

Trabajadores tienen «posición firme y sólida» de que salario mínimo debe ser de por lo menos $200

Destacó que fueron «siete barricadas de 40 escudos que se fueron para abajo. Es la primera avanzada del movimiento sindical, más de 15.000 trabajadores y jubilados se manifestaron en Caracas. Vamos a seguir porque no van a darnos salarios de migajas».

«Allí acudió gente que lo que dice es que está padeciendo hambre, con las neveras vacías o con poco. Y viene Delcy Rodríguez con esos mensajes rebuscados de que salario responsable, qué es eso, no chica, salario como establece el artículo 91 de la Constitución, no vengan con sus inventos», expresó.

LA MARCHA EN CARACAS

Por su parte, José Patines, dirigente sindical, aseguró que los objetivos fueron logrados este jueves en la marcha, a pesar de no haber podido llegar a Miraflores.

«Logramos nuestros objetivos. Le mostramos al mundo que no hay ninguna transición y que sigue el mismo gobierno represor. Nos mandaron a la policía para reprimir al pueblo, aquí cambiaron de actor pero la represión sigue intacta», señaló.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: «BONO DE GUERRA» SERÍA INTEGRADO AL SALARIO BASE: GOBIERNO ESTARÍA ‘EVALUÁNDOLO’

Resaltó que «Venezuela se llenó de valor, que al venezolano se le acabó el miedo y que somos capaces de luchar y atravesar los cordones policiales».

«Aquí debe haber elecciones generales», sostuvo.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

El perlazo de Diosdado Cabello sobre la seguridad en el país y la comparación con Europa
Venezuela
celular
El siniestro caso de un adolescente en Colombia: Le quitaron el celular por no querer comer y lo que hizo después dejó a todos en shock
Mundo
frutinovelas
¿Qué son las frutinovelas? El fenómeno viral realizado con IA que arrasa en las redes
Tendencias
jojobet girişhacklinkvaycasinocasibommarsbahiscasibomjojobet