«No tiene dinero para pagar su defensa, no somos ricos»: Hijo de Maduro habló sobre la audiencia de su padre en EEUU

El diputado a la Asamblea Nacional, Nicolás Maduro Guerra, reiteró este viernes que su padre no tiene dinero para pagar a sus abogados en Estados Unidos.

«Maduro no tiene el dinero para pagar su defensa, nosotros no somos ricos, no hemos robado, somos gente decente, vivimos de un sueldo (…) ahora la pelota queda del lado del gobierno de EEUU en autorizar o no la defensa que es un derecho constitucional», dijo.

Durante una entrevista con La Iguana, indicó que mantiene comunicación constante con Maduro, quien logra llamarlo desde la cárcel de Nueva York.

«Tenemos la oportunidad de hablar casi que todos los días, todo eso tiene su registro y a mí me sorprende que él nos dé ánimo a nosotros. La llamada de él es energía vital y nos llena de mucha fuerza», acotó.

LA AUDIENCIA DE MADURO EN EEUU

Destacó que antes de la audiencia realizada este jueves en los tribunales de Nueva York, le envió una carta a Maduro para darle fuerza.

«Cuando la historia nos lo permita, ojalá podamos publicar todas estas memorias y todo esto que está pasando y que hemos podido conversar. Pero que ahorita no puedo decirlo para protegerlo a él y los canales porque estamos en una situación difícil», comentó.

En ese sentido, sostuvo que «hay que aceptar cuando hay cosas que no tenemos el control y sobre el juicio no tenemos el control».

«El pueblo se va a sorprender de la fuerza tan grande que él nos transmite solo con su voz, por eso ayer no lo mostraron, lo trasladaron en la madrugada. Nada más con una foto que saliera por allí creen que con eso golpean, pero eso nos hace más fuerte porque sabemos lo que significa», expresó.

Maduro Guerra apuntó que el juicio a su padre no ha comenzado. Sin embargo, lo que pasó este jueves «es exactamente lo que nosotros previmos que iba a pasar».

«El juicio tiene ilegitimidad, pero esto es un juicio político, complicado y de alto perfil. El juez se va a tomar su tiempo para las decisiones, es lo correcto y tenemos que prepararnos para transitar este tiempo, tenemos que dar la batalla. Hay que tener paciencia y pensar los escenarios», manifestó.

«Yo no subestimo lo que paso aquí el 3 de enero, porque mover esa capacidad para un hombre y una mujer quiere decir que tampoco subestimaron a Nicolás», agregó.