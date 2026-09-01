Durante este mes de septiembre se realizará la segunda plenaria entre representantes del Gobierno de Delcy Rodríguez y diputados de la Asamblea Nacional 2015, en la que se espera discutir las garantías políticas en el país.

El diputado e integrante de la AN 2015 en esa mesa de diálogo, Ramón López, señaló durante una entrevista ofrecida a Caraota Digital que se van a discutir estas garantías, «pero en el marco de toda la normativa legal».

«O sea no se pueden construir para una sola persona. Es reinstitucionalizar el país, en las garantías está la ley de partidos políticos, las inhabilitaciones, la ley del odio, la ley de extinción de dominio todo lo que tenga que ver con garantías ciudadanas y políticas, pero en la mesa no se discute nombres en específico», comentó.

Sus declaraciones ocurren luego que en redes sociales se mencionó que el nombre de María Corina Machado estaría sobre la mesa para discutir el tema de su inhabilitación.

Asimismo, una fuente cercana a la mesa de diálogo señaló a Caraota Digital que durante este segundo ciclo se está trabajando también en la libertad de expresión.

«Se busca lograr derogar más de seis leyes que vulneran las libertades de los venezolanos. Se busca lograr quitar las inhabilitaciones a todos los políticos y se trazará el tema de la libertad de expresión para lograr fortalecer el periodismo y que inclusive muchos periodistas que están en el exilio puedan regresar», mencionó.