«No sabíamos lo que hacíamos»: El video que subió el tiktoker «Xavi» sobre el caso viral contra un trabajador de Farmatodo

El tiktoker Xavi, relacionado con el ataque que sufrió un empleado de Farmatodo, subió un video a sus redes sociales para disculparse por lo que había hecho, luego de que el caso se hiciera viral.

«Paso por aquí, primero que todo, para pedir una disculpa a la persona perjudicada con el agua con tierra que le vertimos, a la directiva de Farmatodo y al pueblo venezolano. No sabíamos lo que hacíamos, simplemente lo vimos como un juego y nunca llegamos a pensar que llegaría hasta esta situación», dijo.

«Simplemente hago videos para que la gente se divierta, y se sienta feliz, pero jamás y nunca para humillar a otra persona», añadió Xavi.

Asimismo, reiteró que el envase no contenía excremento. Cabe recordar que en otro video admitió que sí tenía orine. «Otra cosa que voy a dejar en claro, el envase jamás contenía caca, simplemente que la gente me quiere dejar mal parado ante esta situación y están inventando muchas más cosas de las que no son».

Además, aclaró que él no fue el que lanzó dicho contenido al empleado, aunque no dio mayor información sobre la persona que lo habría hecho.

«Todo el mundo está diciendo que yo fui la persona que lo echó. Las personas que de verdad estuvieron en la transmisión saben muy bien que yo no fui la persona que lo echó», expresó.

«Obviamente yo estaba en el sitio y yo soy el dueño de la cuenta, lo reconozco, pero yo no lo eché», concluyó.