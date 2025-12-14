«No sabemos nada de su paradero»: Hija de Nicmer Evans pidió su liberación «con inmediatez»

La hija del politólogo Nicmer Evans denunció que no tienen ningún tipo de información sobre el paradero de su padre desde que este sábado supuestos agentes del Sebin se lo llevaron de su casa, presuntamente para una «entrevista».

«Hasta ahora no sabemos nada de su paradero. Él como demócrata y fiel creyente de los derechos humanos no tuvo más opciones ante esta situación que actuar de forma pacífica y ser llevado así por estos supuestos funcionarios a esta supuesta entrevista», indicó Nicmery Evans.

«Cabe recalcar que mi padre es un paciente hipertenso. Adicionalmente a esto, hace aproximadamente un año tuvo una cirugía sumamente delicada la cual fue muy grave, por ende él cumple con una estricta alimentación y una medicación la cual toma diariamente», añadió la joven.

Para finalizar, pidió la liberación de su padre. «Por ende, le pedimos a todos los involucrados que respeten sus derechos y por favor lo liberen con inmediatez. Solo deseamos que esté con nosotros. Mi padre no ha cometido ningún delito. Opinar no es un delito. Defender los derechos humanos es un deber de todo demócrata a pesa de sus ideologías políticas».

Poco antes, Marta Cambero, esposa de Nicmer Evans también había subido un video pidiendo su libertad. «Simplemente le exijo a los órganos competentes que queremos saber dónde está».

«Hago responsable por la integridad física y por su vida al señor Nicolás Maduro, al igual que su ministro de Interior, Diosdado Cabello. Además de eso, exigimos que se le respete sus derechos fundamentales, su derecho a la vida y su derecho a defenderse».