Denuncian detención de esposo de influencer en Caricuao, acababa de regresar de Chile

Organismos de seguridad privaron de libertad al esposo de la influencer Andreína Sacaria en el Barrio el Onoto de Caricuao en Caracas.

La detención la dio a conocer la propia influencer que ante la desesperación por lo que estaba pasando empezó a transmitir en sus redes sociales lo ocurrido. En el directo, grabado por una persona se alcanza a ver a Andreína llorando desesperada. «Qué alguien me ayude», dice, mientras vecinos del la zona intentan calmarla.

«Ayúdenme por favor. Yo sé que lo van a golpear», dice desesperada. Según se alcanza a escuchar en el clip se llevaron a la fuerza a su esposo, quien acababa de llegar de Chile hace pocos días. De igual forma, se alcanza a escuchar que en el forcejeo golpearon a su padre, aunque versiones que circulan en redes sociales afirman que también lo detuvieron.

Aparentemente, los policías estaban rondando su casa desde que llegó al país.

Hasta el momento se desconoce el nombre del esposo de Andreína. Luego de interrumpir el directo la influencer no ha vuelto a hacer uso de las redes sociales para dar más información del caso.

De manera extraoficial, trascendió en redes sociales la denuncia de que informantes vinculados al Consejo Comunitario local avisaron a policías uniformados, presuntamente involucrados en esquemas de extorsión, que llevaron a cabo el secuestro.

No obstante, se desconoce la veracidad de esta información o si por el contrario el detenido tiene algún proceso penal pendiente con la justicia venezolana.