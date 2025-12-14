Venezuela

Denuncian detención de esposo de influencer en Caricuao, acababa de regresar de Chile

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
Organismos de seguridad privaron de libertad al esposo de la influencer Andreína Sacaria en el Barrio el Onoto de Caricuao en Caracas.

La detención la dio a conocer la propia influencer que ante la desesperación por lo que estaba pasando empezó a transmitir en sus redes sociales lo ocurrido. En el directo, grabado por una persona se alcanza a ver a Andreína llorando desesperada. «Qué alguien me ayude», dice, mientras vecinos del la zona intentan calmarla.

«Ayúdenme por favor. Yo sé que lo van a golpear», dice desesperada. Según se alcanza a escuchar en el clip se llevaron a la fuerza a su esposo, quien acababa de llegar de Chile hace pocos días. De igual forma, se alcanza a escuchar que en el forcejeo golpearon a su padre, aunque versiones que circulan en redes sociales afirman que también lo detuvieron.

Aparentemente, los policías estaban rondando su casa desde que llegó al país.

LEA TAMBIÉN: CARACAS | SEBIN SE LLEVÓ AL POLITÓLOGO NICMER EVANS ESTE 13DIC: «VOY A IR VOLUNTARIAMENTE» LOGRÓ DECIR ANTES EN VIDEO

Hasta el momento se desconoce el nombre del esposo de Andreína. Luego de interrumpir el directo la influencer no ha vuelto a hacer uso de las redes sociales para dar más información del caso.

De manera extraoficial, trascendió en redes sociales la denuncia de que informantes vinculados al Consejo Comunitario local avisaron a policías uniformados, presuntamente involucrados en esquemas de extorsión, que llevaron a cabo el secuestro.

No obstante, se desconoce la veracidad de esta información o si por el contrario el detenido tiene algún proceso penal pendiente con la justicia venezolana.

