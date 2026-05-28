¿No puedes entrar al Banco Digital de los Trabajadores? Esto es lo que se sabe

Desde el pasado 25 de mayo, el Banco Digital de los Trabajadores (BDT) se encuentra presentando fallas generalizadas en sus diferentes servicios, situación que ha perjudicado a miles de usuarios.

A través de redes sociales, usuarios han exigido respuestas, pero solo han recibido una automatizada por parte del banco que reseña: «Buenos días estimado usuario, estamos trabajando para solventar el inconveniente y seguirle brindando un servicio rápido, seguro y digital».

El abogado Zair Mundaray rechazó el silencio que ha tenido el banco en estos últimos días. «Lo que están viviendo los jubilados y pensionados a quienes les corresponde el depósito del miserable monto en el llamado Banco Digital de los Trabajadores, antiguo Banco Bicentenario. Desde hace días la plataforma para transacciones no funciona y miles de adultos mayores están impedidos de acceder a su dinero para adquirir medicinas o alimentos. La dictadura no sólo los empobreció, sino que ahora les impide acceder a lo poco que tienen. Todo es piratería e improvisación!».

#INHUMANO Lo que están viviendo los jubilados y pensionados a quienes les corresponde el depósitos del miserable monto en el llamado «Banco Digital de los Trabajadores», antiguo Banco Bicentenario. Desde hace 4 días la plataforma para transacciones no funciona y miles de adultos… pic.twitter.com/lyWs0ZkcZm — Zair Mundaray (@MundarayZair) May 27, 2026

De acuerdo con los reportes, no se trata solo de una falla de la web. Muchos usuarios aseguran en redes sociales que tampoco pueden hacer uso de sus tarjetas de débito.

La Federación Venezolana de Maestros también se denunció que esta caída está afectando a los docentes, quienes no han podido acceder a sus honorarios profesionales.

«Por segunda vez en quincena se cae la plataforma y deja a los maestros y trabajadores en la zozobra. Las tarjetas de débito del mencionado banco tampoco pasan por los puntos de venta. ¡Con el salario no se juega!», indicó.