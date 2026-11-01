La recuperación económica se ha convertido en uno de los ejes centrales de las negociaciones en Caracas entre el gobierno y la Asamblea Nacional 2015, según lo aseguró el diputado Ramón López, quien advierte sobre la importancia de estabilizar el aparato financiero nacional, que permita al próximo presidente de Venezuela gobernar sin una marcada crisis social.

En entrevista exclusiva con Caraota Digital, López subrayó que la restitución del parque industrial y el desarrollo del potencial del país dependen directamente de aprovechar el plan estratégico de tres fases diseñado por la administración de los Estados Unidos.

El parlamentario explicó que la ruta delineada por el Departamento de Estado norteamericano contempla tres etapas claras: estabilización, recuperación económica y finalmente la transición democrática.

«Tenemos que trabajar por la prosperidad económica si queremos que el país salga a flote. No puede haber paz política si no hay paz económica», precisó López.

En este sentido, llamó a sacar provecho del impulso económico realizado por Washington en cuanto a la captación de inversiones para el sector energético venezolano.

«El país vive una profunda crisis económica y entre todos tenemos que pensar cómo aprovechar esta oportunidad que nos está dando el gobierno de Estados Unidos, trayendo inversiones extranjeras y llamando a otros países de la democracia occidental a invertir en Venezuela», señaló.

SEGURIDAD JURÍDICA GARANTIZADA

Al ser consultado sobre la seguridad jurídica para estos nuevos inversionistas, López aclaró que el andamiaje económico caminará de la mano con la reestructuración del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

«Esto se traducirá primero en la restitución de todo el sistema venezolano, para que las industrias puedan trabajar y desarrollar su potencial en Venezuela. Luego, con la conformación del Tribunal Supremo de Justicia, se garantizará seguridad jurídica para las empresas y los inversionistas que vienen. Todo este conjunto de medidas apunta a la prosperidad económica», enfatizó el parlamentario.

Sin embargo, no limitó la recuperación económica al sector petrolero, asegurando que se busca reactivar todo el aparato productivo nacional.

«Deseamos que Venezuela sea un país que produzca, no solo en materia petrolera, sino también todo lo que producía antes, para que el pueblo tenga un Estado que pueda garantizarle su libre desarrollo económico», explicó.

POLÍTICA DE TRANSICIÓN BIPARTIDISTA

Por otra parte, destacó el monitoreo diario que realiza el secretario de Estado, Marco Rubio, sobre el proceso venezolano y desestimó los temores ciudadanos que asocian el calendario electoral de Venezuela con el fin del mandato del presidente Donald Trump en enero de 2028.

«Hay una política bipartidista frente al caso de Venezuela», recordó, resaltando el apoyo que han manifestado legisladores republicanos y demócratas a la causa venezolana.

Finalmente, el dirigente de Primero Justicia envió un mensaje de calma ante la persistente ansiedad social, prometiendo que se están dando pasos firmes para consolidar una economía productiva no dependiente en exclusiva del petróleo.

«Estamos dando pasos firmes para la restitución de Venezuela, hasta lograr unas elecciones libres y transparentes, con una fase de estabilización democrática y una fase de desarrollo económico del país», sentenció López.