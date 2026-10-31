Diputado de la AN 2015 reveló las funciones que tendrá la «Mesa Técnica de Garantías Políticas, Civiles, Económicas y Sociales»

La tercera ronda de negociación en Caracas arrojó avances clave para el desmontaje del andamiaje jurídico que afecta la participación política en el país, según reveló el diputado Ramón López, miembro de la delegación de la Asamblea Nacional de 2015 en la mesa de diálogo con el gobierno de Delcy Rodríguez.

En entrevista exclusiva para Caraota Digital, López aseguró que esta instancia técnica inicialmente abordaría solo el plano político, pero debido a la crisis que atraviesa el país, azuzada por el doble terremoto del pasado 24 de junio, se amplió para atender el tema social y económico.

«Al principio era solo de garantías políticas, pero se acordó que el país es un todo y se añadieron las garantías económicas y sociales», precisó el parlamentario.

Asimismo, detalló que el mayor logro de esta instancia hasta el momento es el acuerdo para reformar el artículo de la Ley de la Contraloría General de la República que otorga discrecionalidad absoluta para aplicar inhabilitaciones políticas.

«En esa mesa se va a trabajar todo lo relacionado con el marco legal de leyes que de alguna manera eran represoras: la Ley Simón Bolívar, la Ley de Extinción de Dominio y la Ley de Asociaciones Civiles (…) Esto es un gran logro de la mesa», enfatizó.

DEFENSORÍA DE GARANTÍAS POLÍTICAS Y PARTICIPACIÓN SOLIDARIA

Para velar por el cumplimiento de estas reformas y resguardar los derechos de la ciudadanía, las delegaciones acordaron crear una Defensoría de Garantías Políticas y Participación Solidaria.

«La creación de una Defensoría de Garantías Políticas y Participación Solidaria busca generar un mecanismo que preserve y haga seguimiento al cumplimiento de las garantías que acordemos, para que los venezolanos tengan seguridad de que hay un organismo pendiente de que sus derechos y garantías se mantengan», explicó López.

SIN FECHAS CLARAS PARA EL CNE

Al ser consultado sobre los plazos para la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) y la fecha de los comicios presidenciales —tras las recientes declaraciones de Dinorah Figuera que asomaban finales de 2027 o principios de 2028—, López fue tajante en rechazar los enfoques apresurados.

«No me gusta hablar de fechas, hablamos de procesos», matizó el diputado, al tiempo que argumentó que el andamiaje democrático requiere garantías plenas antes de colocar un día en el calendario.

«El diseño para construir una elección libre y transparente comenzó el mismo día en que se instaló la mesa de diálogo, en agosto: primero, con el acuerdo para construir un nuevo Tribunal Supremo de Justicia; luego, con la libertad de expresión, las garantías políticas y civiles que estamos trabajando y todo lo relacionado con el entorno electoral», explicó López.

En este sentido, señaló que «no se puede ser facilista y decir: ‘Aquí está el CNE’. Eso no es un sistema democrático. El sistema democrático requiere garantías plenas y leyes que aseguren el respeto a los resultados electorales».

UN MENSAJE ANTE LA «ALTÍSIMA ANSIEDAD»

Respecto al temor ciudadano de que un eventual cambio de gobierno en la Casa Blanca (ante la salida de Donald Trump en 2028) debilite el proceso de negociación, López desestimó ese escenario al asegurar que la política de Estados Unidos hacia Venezuela es bipartidista.

A su vez, reconoció el rol activo que el secretario de Estado, Marco Rubio, ejerce diariamente en el diseño del plan de tres fases del Departamento de Estado, para lograr la estabilización, garantías económicas y la transición democrática.

Consciente de la impaciencia de la población que aún no percibe los impactos de los cambios políticos, el diputado cerró con un llamado a la calma.

«A los venezolanos les digo que tengan tranquilidad. Entiendo la impaciencia porque estamos en un momento de altísima ansiedad después de tanta crisis. Pero estamos dando pasos firmes para la restitución de Venezuela», concluyó López.