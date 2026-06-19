No olvides el paraguas: Lluvias continuarán en el país, se espera la llegada de otras 30 ondas tropicales

Reidy Zambrano, presidente de Inameh, reveló que persiste la nubosidad en gran parte del país y señaló que se espera la llegada de dos nuevas ondas tropicales en las próximas horas.

«Nos encontramos monitoreando las condiciones meteorológicas 24 horas al día en coordinación con el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo para mitigar los riesgos que puedan ocasionar estos fenómenos», dijo la autoridad del Inameh durante una entrevista a VTV.

«Nos encontramos en el periodo lluvioso, desde inicios del mes de abril cuando se posicionó la zona de convergencia intertropical, principal fenómeno que demarca la entrada y salida del periodo lluvioso y la intensidad del mismo», indicó.

LO QUE DICE INAMEH

Asimismo, ofreció las estimaciones de lo que esperan durante esta temporada. «A partir del 1 de mayo comenzó el pasaje de ondas tropicales. Estimamos que se presenten entre 51 y 57 ondas y pasen por nuestro país entre 41 y 46».

«Al momento tenemos en tránsito la onda tropical número 16, se mantienen zonas nubladas en la mayor parte del territorio nacional. Resaltan precipitaciones de intensidad variable en nuestra Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Miranda, La Guaira, Distrito Capital, Aragua, Carabobo, Falcón, Lara, llanos centrales, occidentales, Los Andes y Zulia», agregó.

«Es importante destacar que ya se formó la onda 17 y se estima su llegada al país para el día de mañana o el domingo. Y la onda tropical número 18 que la estimamos para la próxima semana», concluyó.