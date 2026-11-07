No olvide su paraguas: Inameh pronosticó un fin de semana de lluvias en gran parte del país

Las lluvias y el mal tiempo predominarán en casi todo el territorio venezolano durante la jornada de este sábado y también el domingo, según lo informado por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) este 7 de noviembre.

En un reporte, la institución alertó sobre la formación de sistemas nubosos que dejarán precipitaciones de intensidad variable y descargas eléctricas en gran parte del país este sábado. A través de sus redes sociales, el Inameh reveló los detalles del tiempo para las próximas horas en Venezuela.

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La inestabilidad atmosférica comenzó a sentirse desde las primeras horas de la mañana en varias regiones. Durante la mañana se proyectó áreas nubladas asociadas a lluvias o chubascos, especialmente en partes de Amazonas, Anzoátegui, llanos centrales, occidentales, este de Miranda, La Guaira, Distrito Capital, Aragua, Carabobo, oeste de Falcón, los Andes y Zulia.

El panorama se intensificará a medida que avance el día y llegue la noche. En horas de la tarde y pasadas las 7:00 p. m., se prevé un aumento de la cobertura nubosa acompañada de precipitaciones de intensidad variable y actividad eléctrica en zonas de Monagas, Sucre, Anzoátegui, Bolívar, Amazonas, centro norte costero, los llanos centrales, occidentales, Yaracuy, Falcón, Lara, los Andes y Zulia.

Por otro lado, el Inameh señaló que el ambiente caluroso dominará los momentos previos a la llegada de las tormentas. Estas precipitaciones estarán precedidas por altas temperaturas —que alcanzarán marcas de hasta 38 °C y 39 °C en regiones como Zulia y los llanos—.

PRONÓSTICO DEL INAMEH PARA EL DOMINGO

Con respecto al domingo, el Inameh dijo que lloverá con mayor fuerza en varias zonas del país debido a la combinación de varios factores del clima.

«Para este día se esperan mayores acumulados pluviométricos sobre la Región Sur, Centro Occidente, Centro Norte Costero, y con menor intensidad en Llanos centrales y occidentales, los Andes y Zulia», detalla el reporte.

Esta situación responde a la zona de convergencia intertropical y la vaguada monzónica ubicada al occidente del país. En ese aspecto, el organismo acotó que el calentamiento diurno y el aporte de humedad por parte de los vientos de componente sur en la media troposfera reforzarán esta condición.